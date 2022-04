Un homme danse avec une arme à la main, un agent de l’IAS appelle cela une « dépravation culturelle »

Dans une vidéo virale prétendument de Gopalganj du Bihar, on pouvait voir un homme tenant une arme à feu alors qu’il dansait avec un danseur sur ce qui semble être une scène. Beaucoup ont exprimé leurs appréhensions, affirmant que le scénario ressemble à un accident en attente de se produire. On peut voir l’homme danser sur de la musique avec le pistolet à la main, l’agitant même à un moment donné au-dessus de sa tête. Parfois, il le pointe même directement vers l’autre danseur. La vidéo virale a été partagée par le journaliste d’ABP News Prakash Kumar sur Twitter. Alors qu’une série de commentateurs critiquaient l’incident et exprimaient leurs craintes, l’officier de l’IAS, Sanjay Kumar, s’est joint à lui. Il a tweeté : « Cela me laisse sans voix et me fait également réaliser le niveau de » dépravation culturelle « . » News18 n’a pas pu établir de manière indépendante la véracité de la vidéo.

C’est ainsi que de nombreux baraatis ont été tués lors de mariages en Inde du Nord où des personnes brandissent des armes à feu (ladkewalas) pour montrer une sorte de masculinité toxique. – Anomalie (@Anomaly2021) 19 avril 2022

Il existe un certain nombre de vidéos circulant sur les réseaux sociaux où des personnes prétendument originaires du Bihar pourraient être vues danser tout en brandissant des pistolets à la main. L’année dernière, en août, deux jeunes du district de Rohtas dans le Bihar ont été arrêtés mardi pour avoir tourné une vidéo brandissant un pistolet. Les jeunes ont été arrêtés après que la vidéo soit devenue virale sur la plateforme de médias sociaux Facebook. Le jeune avait posté la vidéo amateur sur Facebook dimanche. Dans la vidéo, ils ont été vus brandissant un pistolet en l’air, alors qu’ils se déplaçaient dans un véhicule utilitaire sport.

Le surintendant de la police de Rohtas (SP), Ashish Bharti, a reçu des informations concernant deux jeunes se déplaçant dans un SUV et brandissant un pistolet dans la zone sensible de la subdivision Dehri du district. Passant à l’action suo moto, le district SP a formé une équipe spéciale pour attraper le duo pour avoir brandi les armes dans une zone sensible. «Selon la vidéo, le duo avait gardé un pistolet sur le tableau de bord du SUV et se déplaçait dans les zones sensibles de la subdivision de Dehri, y compris le bureau de l’inspecteur général adjoint (DIG), le bureau du SP et la police militaire du Bihar (BMP) -2 camp », a déclaré Rohtas SP.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.