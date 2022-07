Un homme dansant sur la chanson de Prabhu Deva dans les rues a des mouvements sérieux

Aussi euphorique que puisse paraître sa chanson, les mouvements de danse complexes et amusants de Prabhu Deva sont difficiles à copier, même par des danseurs chevronnés. Prabhu Deva est l’un des meilleurs chorégraphes du pays et nous a donné de nombreux morceaux phénoménaux, avec ses pas incroyables. Cependant, un homme d’âge moyen a accompli cela très facilement. Alors qu’Internet est plein de surprises lorsqu’il s’agit de découvrir des talents cachés, une vidéo d’un homme groovant sur la chanson Chikku Bukku Rayiley de Prabhu Deva a honnêtement stupéfié Internet. Et il y a de fortes chances que la vidéo vous donne aussi envie de secouer les jambes.

La vidéo désormais virale montre l’homme copiant finement les mouvements de danse emblématiques de Prabhu Deva. La vidéo s’ouvre sur trois hommes debout au milieu de la zone du marché, dont l’un au milieu peut être vu vêtu de la tenue traditionnelle du sud de l’Inde qui est le lungi et une chemise. Au moment où la vidéo commence, l’homme au milieu tourne sa droite pour faire face à la caméra et on peut le voir danser sur le morceau très apprécié du film Gentleman de 1993. En plus de tuer les mouvements de danse, l’homme, qui porte des pantoufles, exécute même le moonwalk en douceur alors que ses amis à côté de lui le regardent les bras croisés. Tout en révélant son nom, la légende disait : “Danseur Ramesh Anna”.

La vidéo, qui a été publiée par un utilisateur d’Instagram nommé Raj Kumar le 4 juillet, est devenue follement virale sur Internet. Le clip, qui définit honnêtement cet âge comme un simple chiffre, a été inondé de nombreux compliments et louanges. Un utilisateur a écrit : « Superbe Anna ». Un autre a commenté: “Ses jours à l’université doivent être de bons jours en or”. Un troisième utilisateur a commenté: “Superbe style de danse monsieur.” Il ne devrait pas être surprenant que jusqu’à présent, la vidéo ait été visionnée plus de 14 millions de fois et ait recueilli plus d’un million de likes.

