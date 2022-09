Un homme d’Amboy blessé, verbalisé dans un accident sur Galena Road au nord-est de Plano – Shaw Local

Un homme de 41 ans d’Amboy a été blessé dans un accident de voiture le 1er septembre au nord-est de Plano.

Dans un communiqué, le bureau du shérif du comté de Kendall a déclaré que les députés ont répondu à 10 h 37 à l’accident dans la région des routes Galena et Jeter dans le canton non constitué en société de Little Rock.

Le bureau du shérif a déclaré que l’homme blessé, identifié comme étant Kirk A. Gardner du bloc 100 de Timber Creek Drive, avait été transporté au Rush Copley Medical Center à Aurora pour le traitement de jurés ne mettant pas sa vie en danger.

Les députés ont cité Gardner pour ne pas avoir réduit la vitesse pour éviter un accident, a déclaré le bureau du shérif.