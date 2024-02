Un homme d’Alaska est le premier à mourir du virus Alaskapox ; l’exposition peut être liée à un chat errant

Un homme âgé en Alaska est décédé des suites de Alaskapox, le premier décès connu dû au virus récemment découvert, ont indiqué les responsables de la santé de l’État. On ne sait pas exactement comment l’homme a contracté le virus, mais les autorités affirment qu’il est possible que cela soit lié à un chat errant qui vivait avec lui.

L’homme, qui vivait dans la péninsule isolée de Kenai, a été hospitalisé en novembre dernier et est décédé fin janvier. selon un bulletin publié vendredi par les responsables de la santé publique de l’Alaska.

L’homme suivait un traitement contre le cancer et son système immunitaire était affaibli à cause des médicaments, ce qui pourrait avoir contribué à la gravité de sa maladie, selon le bulletin. Il le décrit comme étant âgé mais ne précise pas son âge.

L’Alaskapox, également connue sous le nom d’AKPV, est liée à la variole, à la cowpox et mpox, ont déclaré les responsables de la santé. Les symptômes peuvent inclure une éruption cutanée, un gonflement des ganglions lymphatiques et des douleurs articulaires ou musculaires. Les personnes immunodéprimées pourraient courir un risque accru de maladie plus grave, ont indiqué des responsables.

Seuls six autres cas de virus ont été signalés aux autorités sanitaires de l’Alaska depuis le premier en 2015. Toutes les personnes impliquées vivaient dans la région de Fairbanks, à plus de 300 miles de la péninsule de Kenai, ont indiqué les autorités sanitaires. Tous avaient des cas bénins et se sont rétablis sans avoir été hospitalisés.

L’homme décédé “résidait seul dans une zone forestière et n’a signalé aucun voyage récent ni contact étroit avec un voyage récent, une maladie ou des lésions similaires”, indique le bulletin de santé.

Le virus peut être lié au chat

On ne sait pas exactement comment l’AKPV se transmet, mais les chercheurs affirment qu’il pourrait être zoonotique, ce qui signifie qu’il peut passer des animaux aux humains. Le bulletin indique que les tests ont révélé des preuves d’une infection actuelle ou antérieure chez plusieurs espèces de petits mammifères de la région de Fairbanks, notamment des campagnols à dos roux et au moins un animal domestique.

L’homme a déclaré qu’il s’était occupé d’un chat errant chez lui, selon le bulletin.

Le chat a été testé négatif au virus mais il « chassait régulièrement les petits mammifères et griffait fréquemment le patient », précise le bulletin.

Cela ouvre la possibilité que le chat ait eu le virus sur ses griffes lorsqu’il l’a griffé. Le bulletin faisait état d’une égratignure « notable » près de la zone des aisselles, où le premier symptôme – une lésion rouge – a été noté.

Une lésion d’Alaskapox environ 10 jours après l’apparition des symptômes. Département de la santé de l’Alaska



“La voie d’exposition dans cette affaire reste floue, même si les griffures du chat errant représentent une source possible”, ont écrit les responsables.

Les responsables de la santé ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun cas documenté de transmission du virus par des humains, mais ils ont exhorté à la prudence envers les personnes présentant des lésions cutanées.

“Nous conseillons aux personnes présentant des lésions cutanées potentiellement causées par l’Alaskapox de garder la zone affectée recouverte d’un bandage et d’éviter de partager la literie ou d’autres draps qui sont entrés en contact avec la lésion”, les responsables de la santé disent.

Les autorités sanitaires ont également exhorté les Alaskiens à suivre les précautions sanitaires fédérales lorsqu’ils se trouvent à proximité d’animaux sauvages afin d’éviter d’éventuelles infections par l’Alaskapox.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent de se laver les mains avec de l’eau et du savon après avoir contacté des animaux sauvages ou leurs excréments. Les chasseurs devraient toujours porter des gants lorsqu’ils manipulent des animaux morts, même s’ils viennent d’être tués, suggère l’agence.

La nouvelle intervient alors que les responsables de la santé de l’Oregon ont récemment confirmé un cas rare de peste humaine chez un résident qui a probablement été infecté par son chat de compagnie.