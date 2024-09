Un homme d’Alaska accusé d’avoir envoyé des menaces explicites visant à tuer des juges de la Cour suprême

WASHINGTON — Un Un homme d’Alaska accusé d’avoir envoyé des menaces explicites blesser et tuer six personnes Cour suprême Les juges et certains membres de leur famille ont été inculpés de chefs d’accusation fédéraux, ont déclaré les autorités jeudi.

Panos Anastasiou, 76 ans, est accusé d’avoir envoyé plus de 465 messages via un site Web public de tribunal, notamment des menaces explicites d’assassinat et de torture, ainsi qu’une rhétorique raciste et homophobe.

L’acte d’accusation ne précise pas quels juges Anastasiou visait, mais le procureur général Merrick Garland Il a déclaré qu’il avait proféré ces menaces explicites en représailles à des décisions avec lesquelles il n’était pas d’accord.

« Notre démocratie dépend de la capacité des fonctionnaires à faire leur travail sans craindre pour leur vie ou la sécurité de leur famille », a-t-il déclaré.

Anastasiou a été inculpé de 22 chefs d’accusation, dont neuf chefs d’accusation de menaces contre un juge fédéral et 13 chefs d’accusation de menaces dans le commerce interétatique.

Il a été libéré de détention jeudi soir par un magistrat fédéral d’Anchorage avec une liste de conditions, notamment celle de ne contacter directement ou indirectement aucun des six juges de la Cour suprême qu’il aurait menacés ou aucun membre de leur famille.

Au cours de l’audience qui a duré plus d’une heure, le magistrat Kyle Reardon a noté certains des messages qu’Anastasiou aurait envoyés entre mars 2023 et mi-juillet 2024, notamment appelant à l’assassinat de deux des juges de la Cour suprême nommés par les républicains afin que le président démocrate actuel puisse nommer leurs successeurs.

Au lieu d’atténuer sa rhétorique après avoir reçu la visite d’agents du FBI l’année dernière, Anastasiou a augmenté la fréquence de ses messages et leur langage vitriolique, a déclaré Reardon.

Cheveux grisonnants et entravés aux chevilles au-dessus de ses pantoufles en plastique couleur saumon, Anastasiou portait lors de l’audience une tenue de prison jaune avec ACC imprimé en noir dans le dos, les initiales de la prison d’Anchorage. Né en Grèce, il a déménagé à Anchorage il y a 67 ans. Reardon l’a autorisé à contacter ses élus sur d’autres sujets comme le réchauffement climatique, mais a déclaré que les messages devaient être examinés par ses avocats.

L’avocate de la défense Jane Imholte a noté qu’Anastasiou est un vétéran du Vietnam qui suit un traitement pour un cancer de la gorge et n’a aucun moyen financier autre que ses prestations de sécurité sociale.

Elle a expliqué au juge qu’Anastaiou, qui a signé les courriels de son propre nom, s’inquiétait pour ses animaux de compagnie pendant sa détention. Elle a ajouté qu’il souhaitait simplement rentrer chez lui pour s’occuper de ses chiens, Freddie, Buddy et Cutie Pie.

Il risque jusqu’à 10 ans de prison pour chaque chef d’accusation de menaces contre un juge fédéral et jusqu’à cinq ans pour chaque chef d’accusation de menaces dans le commerce interétatique s’il est reconnu coupable.

Les menaces visant les juges fédéraux en général ont plus que doublé Ces dernières années, dans un contexte de vague de messages violents similaires dirigés contre des fonctionnaires publics à travers le pays, le US Marshals Service a déclaré précédemment.

En 2022, peu de temps après la fuite d’un projet d’avis annulant Roe v. Wade, un homme a été arrêté près du domicile du juge Brett Kavanaugh avec des armes et des attaches zippées.

Thiessen a fait son reportage depuis Anchorage, en Alaska.