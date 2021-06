Un homme d’Ahmedabad plante 450 arbres en mémoire de sa femme décédée du manque d’oxygène de Covid-19

L’augmentation du nombre de cas de COVID-19 au cours de la deuxième vague de la pandémie plus tôt cette année a imposé un fardeau sans précédent sur l’infrastructure médicale de l’Inde. Plusieurs personnes ont perdu la vie à cause d’un manque d’approvisionnement en oxygène dans cette augmentation soudaine de la demande. Un de ces décès survenu à Ahmedabad, dans le Gujarat, a poussé un homme du nom de Dhruval Patel à partir en mission de plantation d’arbres pour reconstituer l’oxygène dans la nature. Selon le Times of India, Dhruval qui a perdu sa femme Neha à cause d’une infection au COVID-19 l’a vue à bout de souffle avant de succomber au virus le 12 mai. Elle est décédée à cause d’une faible saturation en oxygène alors qu’elle luttait pour la vie contre le virus. Rendant un hommage unique à sa femme, Dhruval et son fils Purva, 15 ans, ont maintenant planté plus de 450 arbres et se sont engagés à les entretenir dans le but de reconstituer l’oxygène dans la nature.

L’engagement a commencé à Siddhpur où il est allé accomplir les derniers rites de Neha. Dhruval a déclaré que le prêtre là-bas lui avait demandé de s’engager à planter et à entretenir au moins trois arbres. Le prêtre lui a dit que le bois qui est utilisé pour incinérer les corps ne provient pas des arbres que nous avons plantés et qu’il s’agit en fait d’un cadeau de quelqu’un d’autre. Ainsi, il doit être payé à l’avance. Ces mots ont inspiré Dhruval à prendre sur lui de planter plus d’arbres.

Lors de la deuxième vague de COVID-19, quatre des cinq membres de sa famille avaient contracté le virus. Avec Neha, Dhruval, son fils et son père ont également été infectés par le virus. Cependant, l’état de Neha s’est rapidement détérioré et elle a eu besoin de soins intensifs le troisième jour de l’infection.

Dhruval dit qu’il n’a toujours pas été en mesure de se réconcilier avec la mort de sa femme. Ils ont été mariés pendant 17 ans et n’ont jamais vécu loin l’un de l’autre et il lui est difficile de se préparer à une vie où Neha ne sera pas là. Le duo s’est marié en 2004.

