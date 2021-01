Lors d’un incident troublant, un homme de 24 ans à Ahmedabad, dans le Gujarat, a été arrêté après avoir flashé un étudiant en droit sous prétexte de demander une adresse.

L’incident s’est produit le 22 janvier lorsque la femme, qui travaille pour un cabinet d’avocats privé dans la région de Navrangpura de la ville, a été arrêtée par l’accusé, qui vit dans la colonie voisine d’Usmanpura, The Times of India signalé. L’étudiante en droit de 21 ans se rendait dans un complexe commercial de la ville lorsque l’homme l’a abordée sur un scooter et lui a demandé une adresse.

Selon le rapport, la femme a déclaré qu’elle ne connaissait pas l’adresse, mais a néanmoins essayé d’aider l’homme. Entre-temps, cependant, l’homme a commencé à faire des commentaires désobligeants et a flashé la femme.

La femme a paniqué mais avant qu’elle ne puisse faire quoi que ce soit, l’homme avait déjà fui la scène.

Les flics, cependant, n’ont pas tardé à répondre après que la femme ait déposé une plainte auprès de l’aile des femmes de la police de la ville. Le poste de police de Navrangpur s’est penché sur la question. L’accusé, qui s’appelle Chirag Bhati, a été arrêté après que des flics aient regardé des images de vidéosurveillance de la région pour se concentrer sur le coupable.

Après avoir été interrogé, Bhati a admis le crime mais a donné une raison étrange pour avoir commis le crime. Selon Bhati, sa femme était enceinte et il n’avait pas eu de relations sexuelles avec elle ou avec qui que ce soit depuis plus de trois mois, c’est pourquoi il a décidé de flasher l’étudiant en droit.

Bhati a été condamné pour harcèlement sexuel.

L’incident survient peu de temps après une série de jugements controversés par un juge de la Haute Cour qui a récemment statué que tâtonner ne constituait pas une agression sexuelle sous POCSO à moins qu’il y ait un contact «peau à peau». Le verdict de la Haute Cour de Bombay a été suspendu par la Cour suprême après des manifestations. Mais le juge est rapidement sorti avec une autre interprétation controversée de l’agression sexuelle lorsqu’il a estimé que «décompresser un pantalon ou tenir la main d’un mineur» ne revenait pas à la même chose en vertu de la loi POCSO.

Les verdicts ont conduit à un débat sur ce qui constitue une agression sexuelle en Inde.