Un homme d’affaires suit des hashtags Instagram étrangement spécifiques

Lalit Modi annonçant sa relation avec Sushmita Sen a provoqué un grand chahut sur les réseaux sociaux, avec des spéculations et des opinions provenant de divers horizons. Toutes les personnes impliquées et non impliquées semblent être également investies dans la relation, si l’on considère les efforts déployés par Internet pour démêler les détails du développement. Modi a marqué un compte parodique de Sushmita Sen et Twitter a estimé qu’il agissait comme un “adolescent excité”. Maintenant, les gens ont également examiné les hashtags suivis par Modi, et bien, il est sûr de dire qu’il suit presque tout ce qui a quelque chose à voir avec Sushmita Sen.

Ce ne sont pas seulement les hashtags sur Sen que Modi suit avec ardeur ; il semble également s’être fait un devoir de tout suivre sur sa propre vie amoureuse. De #lalitsushmita à #lalitmodidating et #lalitmodimmariage, la liste comprend tous les hashtags auxquels vous pourriez penser, et certains auxquels vous ne pourriez pas penser.

Hashtags suivis par Lalit Modi sur Instagram ; ils deviennent plus étranges au fur et à mesure que vous vous déplacez dans la liste. pic.twitter.com/xDfbU8anHt — siddhant. (@ignoreandfly) 15 juillet 2022

L’utilisation des hashtags par Modi a également suscité des blagues sur Twitter plus tôt.

Personne dans les hashtags de cricket ainsi que Lalit Modi. pic.twitter.com/CApQZW9Fhe —David Barry (@pappubahry) 11 mai 2015

Plus tôt, les gens ont également déterré l’ancien tweet “répondez à mon SMS” de Lalit Modi à Sushmita Sen et en ont fait des mèmes. «Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de mon partenaire #plus beau @sushmitasen47- un nouveau départ, une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune. . Amour ne veut pas encore dire mariage. MAIS UNE QUE C’est sûr [sic]», avait tweeté Modi hier. Il a précisé plus tard que les deux “sortaient juste” l’un avec l’autre et que le mariage “aurait lieu un jour”.

Sen, aussi, négocie son silence. Elle s’est rendue sur son Instagram pour publier une photo avec ses filles et a écrit : « Je suis dans un endroit heureux !!! Assez de clarifications données… maintenant retour à la vie et au travail !! ❤️ Merci de toujours partager mon bonheur… et pour ceux qui ne le font pas… c’est #NOYB Quoi qu’il en soit !!! Je vous aime!!! #duggadugga #yourstruly [sic].”

