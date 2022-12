Un homme d’affaires russe vend un club de Premier League

Le mandat de Maxim Demin à l’AFC Bournemouth est terminé

L’homme d’affaires russe Maxim Demin n’est plus propriétaire de l’AFC Bournemouth après avoir vendu sa participation de 100 % dans le club de football anglais de Premier League.

Demin est devenu copropriétaire de Bournemouth en 2011 lorsqu’il aurait payé 850 000 £ (1,050 million de dollars) pour sa part du club du sud.

En 2015, lorsque Bournemouth a été promu en Premier League, il a vendu une part de 25% à Peak 6 Investments avant de la racheter en 2019 et de devenir l’unique actionnaire.

Mardi, Bournemouth a confirmé la vente du club à l’homme d’affaires américain de 77 ans Bill Foley.

Foley, propriétaire de la franchise NHL des Golden Knights de Vegas, a visité le stade Vitality de Bournemouth en octobre et a vu Bournemouth revenir par derrière pour battre Leicester City 2-1.

Deux mois plus tard, Foley a terminé son rachat après avoir reçu la ratification de la Premier League.

🍒 RUPTURE: L’homme d’affaires de Las Vegas Bill Foley a finalisé son rachat de @AFCBournemouthsuite à la ratification de l’accord par le @première ligue. #afcb pic.twitter.com/Q3EWUalkuy – Temple de Kris (@kristemple) 13 décembre 2022

“J’ai un immense respect pour la passion et je soutiens les spectacles de la communauté de Bournemouth pour ce club et je crois que le lien avec la communauté est le fondement du succès de toute équipe sportive”, Foley a déclaré au site Web de Bournemouth.

« Nous allons aller de l’avant avec une approche « toujours avancer, ne jamais reculer » qui a défini tous mes efforts.

“Je m’engage à travailler avec les meilleurs esprits du football et des affaires disponibles pour améliorer le développement des joueurs, les installations et l’expérience des fans afin de mettre l’AFC Bournemouth dans la meilleure position possible pour réussir.”

Les médias russes ont rapporté que la société Foley’s Cannae Holding’s Inc. avait repris 50,1% des actions du club, la star de cinéma hollywoodienne Michael B. Jordan et le producteur Nullah Sarker devenant propriétaires minoritaires.



Lire la suite Un autre magnat russe s’apprête à vendre un club de Premier League à un acheteur américain – médias

Demin, d’origine russe, qui aurait fait fortune dans l’industrie pétrochimique et en tant que commerçant, n’a pas été visé par des sanctions par le gouvernement britannique – contrairement à l’homme d’affaires Roman Abramovich, qui a été contraint de vendre Chelsea pour 4,5 milliards de livres sterling (5,5 milliards de dollars) cet été à un consortium dirigé par l’Américain Todd Boehly.

Demin a acquis la nationalité britannique, The Athletic rapportant en octobre que la prise de contrôle de Bournemouth devrait l’enrichir d’environ 130 millions de dollars.

Dans une déclaration sur le site Web de Bournemouth, Demin a remercié les fans, la haute direction, le personnel et les joueurs du club.

“Aucune organisation n’est plus grande que la somme de ses parties, et une grande partie du succès de ce club a été motivée par la collaboration à la fois sur et en dehors du terrain – quelque chose qui, j’en suis sûr, continuera à mesure que sa propriété changera de mains”, dit Démin.

“J’étais pleinement conscient des intentions de Bill Foley pour le club dès le départ et je suis très confiant que son avenir est entre de bonnes mains. Bien que cela ait été une décision très difficile à prendre pour moi, l’expertise, l’engagement et la vision de Bill me procurent une grande tranquillité d’esprit.

Les partisans de Bournemouth espèrent que Foley pourra reproduire le succès que les Golden Knights ont connu dans la LNH depuis leur arrivée en 2017.

Lors de leur première saison, la franchise a atteint la finale de la Coupe Stanley où elle a été battue par les Capitals de Washington et s’est qualifiée pour les séries éliminatoires lors de chacune de ses quatre premières campagnes.

Foley assumera le rôle de président à Bournemouth et assistera à leur prochain match à domicile contre Crystal Palace le 31 décembre.