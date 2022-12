Un homme d’affaires nommé dans le scandale de Farmgate prêt à témoigner sur l’accord de buffle avec le président Ramaphosa | Nouvelles du monde

L’homme d’affaires soudanais impliqué dans le scandale Farmgate coopère actuellement avec les autorités sud-africaines – et serait prêt à témoigner dans toute procédure judiciaire.

Hazim Mustafa a déclaré qu’il témoignerait pour faire la lumière sur son achat en espèces de 580 000 $ de 20 buffles à la ferme de gibier Phala Phala du président Cyril Ramaphosa en décembre 2019.

Mardi, le parlement sud-africain votera sur l’opportunité de lancer une procédure de destitution contre M. Ramaphosa à la suite du scandale Farmgate.

dans une interview exclusive avec Sky News, Monsieur Mustafa a déclaré depuis son domicile à Dubaï : « N’importe quoi pour aider la justice et montrer la vérité. Je n’ai rien à cacher.

Des documents douaniers numérisés marquent son arrivée à l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg et la déclaration de 600 000 $ en espèces le 23 décembre 2019.

Il a dit que les documents originaux sont avec la police sud-africaine et nous a demandé de ne pas filmer ou photographier les copies qui ont été agrafées à un affidavit.

Dans une enquête indépendante lancée par le Parlement en août, Monsieur Ramaphosa a identifié Hazim Mustafa comme la source de plus d’un demi-million de dollars en espèces volés dans les oreillers du canapé de sa ferme en février 2020.

Le vol et la réserve d’argent n’ont été révélés qu’en juin, lorsque des accusations de corruption et de blanchiment d’argent ont été déposées par le rival politique du président et ancien chef espion, Arthur Fraser, qui a revendiqué un vol non déclaré de 4 millions de dollars dans la ferme.

Bien que M. Mustafa coopère, il est toujours déconcerté par le tumulte et les allégations de corruption.

Il a déclaré: “Quand nous entendons parler d’un scandale de blanchiment d’argent, nous entendons de gros chiffres comme 500 millions de dollars.

“Il s’agit d’énormes quantités à nettoyer ou à laver et généralement pas les grands noms impliqués.”

M. Mustafa a déclaré qu’il avait apporté l’argent avec l’intention d’acheter une maison – mais, à défaut, il s’est tourné vers l’élevage de buffles.

“C’est une viande de première qualité car elle est exempte de cholestérol et le lait de bufflonne est riche en protéines”, a déclaré M. Mustafa.

“J’y ai trouvé des gens qui travaillaient dans des safaris et je me demandais où je pouvais acheter de bons buffles et du bétail Ankole – et puis ils ont dit que le meilleur et le plus grand était Phala Phala.”

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa



Le président Ramaphosa est connu pour son élevage de buffles et de bovins Ankole, mais M. Mustafa insiste toujours sur le fait qu’il ne savait pas que les buffles ou la ferme appartenaient au président jusqu’à ce que cela fasse la une des journaux.

“Quand j’ai appris la nouvelle, c’était la première fois que je savais qu’il était le propriétaire”, a-t-il déclaré.

“Parce que si vous avez vu le [company] structure, il appartient à une fiducie et cela, je pense, appartient à sa famille.”

Le propriétaire enregistré de la ferme Phala Phala est le Tshivhase Trust – une fiducie familiale.

C’est une violation de la loi sud-africaine pour le président en exercice d’être engagé dans des affaires privées.

L’entrée de la ferme de M. Ramaphosa. Photo : AP



Dans une déclaration écrite à la commission d’enquête, M. Ramaphosa précise qu’il a investi l’argent de sa famille dans la ferme mais qu’il fonctionne en grande partie à perte.

“Suggérer que j’entreprenne un travail rémunéré sur ou par l’intermédiaire de la ferme est une erreur. Je ne le fais manifestement pas”, a-t-il écrit.

Il s’agit du premier véritable défi lancé au leadership du président Ramaphosa – si proche de la conférence électorale du Congrès national africain, qui doit commencer ce week-end.

“Il y a toujours des enquêtes actives sur la question, il ne sera donc pas utile de faire partie d’un débat public sur des détails tant que ces enquêtes ne seront pas terminées”, a déclaré le porte-parole du président Ramaphosa, Vincent Magwenya, à Sky News, lorsqu’il a été approché pour commenter l’interview de M. Mustafa. .