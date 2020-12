Voyant les fidèles lutter pour prier leur divinité préférée, un homme d’affaires musulman a fait don d’un terrain de 1650 pieds carrés d’une valeur d’environ Rs 1 crore au temple Sri Veeranjaneya Swamy à Hosakote, à la périphérie du Bengaluru.

Le temple est situé à environ 40 km de Bengaluru, dans cette ville autrefois endormie qui est maintenant devenue un aimant immobilier en raison de sa proximité avec le centre informatique de Whitefield. Avant le boom informatique des années 2000, Hosakote était une ville poussiéreuse comme n’importe quelle autre ville du Karnataka, mais c’est maintenant une destination immobilière la plus recherchée à East Bengaluru et cette région attire largement la foule informatique de la ville.

Il est également connecté à la zone industrielle bien établie Oragadam, à Chennai, par conséquent, il est également devenu une destination très recherchée pour les entrepôts et les industries. La ceinture Hosakote-Whitefield abrite plus de 400 entreprises japonaises.

Après que le gouvernement a ordonné que le temple Sri Veeranjaneyaswami à Valagerepura doive faire place à l’expansion de la route nationale (NH-75, Old Madras Road), la fiducie du temple a demandé à HMG Basha, qui dirige une entreprise dans le secteur du transport de marchandises, s’il pourrait se séparer d’un terrain de sa propriété de son terrain de trois acres (1,20 000 pieds carrés) qui se trouve juste derrière le temple qui a été construit il y a près de trois décennies.

Le président du temple Sri Veeranjaneyaswami à Valagerepura Trust, MD Byregowda Mylapura, saluant l’acte de Basha comme un exemple classique d’harmonie communautaire, a déclaré à IANS que « nous n’avions en fait besoin que d’une » gunta « de terre (environ 1 089 pieds carrés) mais il était assez généreux pour nous en faire don 1.5 gunta citant que l’espace supplémentaire aiderait les fidèles à se déplacer plus librement dans le temple. «

De son côté, Basha a dit qu’il croyait en la philosophie de vivre dans la paix et l’harmonie. « Tout-Puissant nous a bénis et lorsque les villageois ont cherché des terres pour une si bonne cause, je ne voulais pas leur dire non. Et leur demande n’était pas non plus grande, par conséquent, les membres de ma famille leur ont volontiers et volontiers donné des terres », a-t-il déclaré. .

Il a ajouté que ce sont les dirigeants politiques et certains sur les réseaux sociaux qui essaient de «créer des différences» et de déformer les choses pour leurs propres intérêts égoïstes, mais les gens ordinaires ne voient aucune distinction entre hindous et musulmans de leur cœur.

«Chaque fois que je passais à travers, j’observais de nombreux fidèles qui étaient aussi mes amis, luttaient car le temple était très petit et lorsque la fiducie du temple a décidé de déplacer la structure existante, ils m’ont demandé de me séparer d’une gunta de complot, mais j’ai décidé de leur offrir 1,5 gunta », dit-il.

Byregowda a déclaré que la première pierre du temple avait été posée et que la construction, estimée à environ Rs 1 crore, devrait commencer à battre son plein en janvier 2021. «La générosité de Basha ne s’arrête pas à nous donner gratuitement des terres, il a également assuré qu’il contribuerait également à la construction du temple, en plus d’assurer un autre demi-gunta de terre si le temple nécessite une fois la construction terminée », at-il affirmé.

Jubilant de la décision de Basha, les habitants du village de Valagerapura ont érigé une affiche saluant Basha et sa famille comme le « dernier exemple d’harmonie communautaire » du Karnataka, et font largement circuler ses photographies.