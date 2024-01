Un homme d’affaires milliardaire ayant des liens avec un oligarque russe sanctionné parmi les donateurs du fonds de défense juridique d’Adams : source

Leonard Blavatnik, un homme d’affaires milliardaire lié à un oligarque russe sanctionné par les États-Uniset le magnat de la crypto-monnaie Brock Pierce font partie des donateurs qui ont versé plus de 650 000 $ dans la fiducie de défense juridique du maire Adams, selon une source proche des dossiers de contribution qui devraient être publiés mardi.

La source, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour anticiper la divulgation publique, a déclaré au Daily News que Blavatnik et Pierce avaient chacun fait don à la fiducie du montant maximum de 5 000 $ autorisé par la loi. Adams a lancé la fiducie en novembre pour couvrir les frais juridiques que lui et ses associés pourraient accumuler dans le cadre d’une enquête du FBI sur les finances de sa campagne de 2021 et ses liens avec le gouvernement turc.

Blavatnik, un investisseur d’origine soviétique dont la valeur nette est estimée à 31,3 milliards de dollars, est un ami et partenaire commercial de longue date de Viktor Vekselberg.

Vekselberg, un oligarque russe connu pour être proche du président Vladimir Poutine, a été sanctionné par le département du Trésor en 2017. 2018 et 2022 pour avoir « permis » et soutenu financièrement les activités « malveillantes à l’échelle mondiale » du Kremlin, notamment sa guerre en Ukraine et son ingérence dans les élections américaines de 2016.

En 1990, Blavatnik et Vekselberg ont cofondé Groupe Rénova, une société russe ayant de nombreuses relations commerciales avec le Kremlin. En 2019, Vekselberg a déclaré le Financial Times de Blavatnik: «Tout son argent principal, il l’a gagné ici en Russie, avec moi.»

L’année dernière, cependant, Blavatnik, qui possède la citoyenneté américaine, a déclaré CNN il n’entretient aucun lien avec le Kremlin ou la politique russe.

Blavatnik n’a pas d’antécédents de dons politiques à Adams. Il n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires via un représentant.

Pierce, un acteur d’enfance devenu promoteur de l’industrie de la crypto-monnaie, a déjà fait un don aux campagnes politiques d’Adams. Le magnat milliardaire de la crypto également a fait la une des journaux après qu’Adams ait volé à bord de son jet privé pour Porto Rico peu de temps après son élection de 2021.

Les représentants de Pierce n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter son don en fiducie pour la défense.

La source proche du dossier du trust de défense Adams a confirmé que parmi les autres personnes qui y ont donné le montant maximum figurent trois membres de la famille Cayre, qui dirigent Midtown Equities, une société immobilière qui possède le Battery Maritime Building du centre-ville de Manhattan. Le bâtiment maritime abrite la Casa Cipriani, un club Ritz réservé aux membres que le maire est connu pour fréquenter, notamment en y organisant des collectes de fonds politiques.

Joseph Cayre, le principal fondateur de Midtown Equities, n’a pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires.

Parmi les donateurs du fonds de défense figurent également Frank Carone, l’ancien chef de cabinet du maire, et six de ses proches, dont sa femme et son frère, qui ont tous contribué 5 000 dollars chacun, a indiqué la source.

Carone, qui devrait aider à diriger la campagne de réélection d’Adams en 2025 et qui a lancé un cabinet de conseil depuis qu’il a quitté l’hôtel de ville, a confirmé les dons de sa famille dans une déclaration à The News mardi après-midi.

“Nous sommes encouragés par l’effusion de soutien d’un organisme aussi diversifié, tous qui reconnaissent l’engagement sincère du maire envers New York et voient et ressentent l’énergie de la ville revenir”, a déclaré Carone, qui a reconnu l’année dernière qu’il prévoyait d’aider collecter des fonds pour la fiducie.

Comme l’a rapporté pour la première fois Politiquel’ancien maire Michael Bloomberg, connu pour conseiller Adams de manière informelle, a également donné 5 000 $ à sa fiducie de défense juridique.

Vito Pitta, l’avocat de longue date du maire en matière de conformité et conseiller juridique du trust, a confirmé lundi qu’environ 220 donateurs ont donné plus de 650 000 $ au fonds depuis son lancement.

Pitta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La fiducie est censée publier mardi sa première divulgation publique complète des dons.

L’enquête fédérale qui a conduit à la création du trust examine les allégations selon lesquelles le gouvernement turc aurait canalisé espèces étrangères illégales dans les coffres de la campagne 2021 d’Adams.

Ni le maire ni aucune personne liée à sa campagne n’ont été formellement accusés d’actes répréhensibles dans le cadre de l’enquête. L’enquête a cependant directement touché le maire.

En novembre, des agents du FBI l’ont arrêté dans la rue et a saisi ses appareils électroniques, dont deux téléphones portables. Avant cela, le FBI avait perquisitionné les domiciles de Brianna Suggs, la principale collectrice de fonds de la campagne d’Adams, et de Rana Abbasova, une assistante de l’hôtel de ville.

Adams a conservé Wilmer Hale, un cabinet d’avocats international où son ancien conseiller municipal est associé, pour le représenter dans toutes les questions liées à l’enquête fédérale. La fiducie de défense juridique devrait couvrir les frais de cette représentation.