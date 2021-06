Un homme d’affaires indien était le seul passager d’un vol à destination de Dubaï

Cela prend littéralement la vie de King size. Nous avons peut-être tous souhaité qu’un vol que nous prenions soit beaucoup plus vide lorsque nous voyagions, mais un homme d’Amritsar semble l’avoir vécu : avec personne d’autre que lui à bord. Un homme d’affaires indien basé aux EAU a récemment été le seul passager d’un avion d’Air India d’Amritsar à Dubaï. L’homme d’affaires et philanthrope SP Singh Oberoi, qui a pris le vol de trois heures mercredi, a découvert qu’il était le seul passager sur tout le vol. Oberoi, qui détient un visa d’or de dix ans et exploite une entreprise à Dubaï, a déclaré que lorsqu’il avait acheté le billet pour le vol de trois heures pour 750 dirhams, rapporte Hindustan Times.

S’adressant à l’ANI, il a déclaré : « J’ai pris mon vol d’Amritsar à Dubaï par Air India (AI-929) le 23 juin vers 4 heures du matin. J’ai eu beaucoup de chance d’être le seul passager sur tout le vol. Je me sens comme un maharaja pendant mon voyage. » Être le seul passager a ses avantages : « J’ai été très bien traité par tout l’équipage et j’ai été photographié dans un avion vide, j’ai pris des photos avec l’équipage et les pilotes de l’avion », a-t-il ajoutée.

Le vol en solo a coûté 70 dirhams à Oberoi soit environ Rs 15 000 en monnaie indienne. Alors que la royauté d’être le seul passager a été excellente pendant un certain temps, Oberoi a déclaré à ANI qu’il s’était ennuyé après un certain temps et qu’il avait même eu recours à compter le nombre de sièges et de hublots de l’Airbus 320 pour passer le temps. Il a également mesuré la longueur de l’avion par étapes.

« J’ai raté les chants habituels » Jo Bole So Nihaal « et » Sat Sri Akal « que les passagers du Pendjab élèvent habituellement pendant le décollage et l’atterrissage de l’avion », a-t-il déclaré à ANI. mais après l’intervention du ministère de l’Aviation civile, il a été autorisé à le faire. « Je transportais tous les documents de voyage, y compris une preuve de vaccination complète autorisée aux Émirats arabes unis. J’ai finalement pris le vol après l’intervention du ministère de Hardeep Singh Puri. » dit Oberoi. Il a ajouté : « Si j’ai la chance de voyager seul la prochaine fois, je refuserai. C’est bon pour une expérience unique. C’était très ennuyeux », rapporte ANI.

Plus tôt, en mai, un vol à destination de Dubaï avait décollé de Mumbai avec un seul passager, conformément aux nouvelles restrictions de voyage mises en place pour les passagers indiens se rendant aux Émirats arabes unis. Le vol, un Boeing (B-777) d’Emirates Airlines d’une capacité de 350 passagers, a décollé de l’aéroport de Mumbai le 19 mai. Cependant, en raison des restrictions imposées aux dépliants Indin, le vol n’a réussi à transporter qu’un seul passager d’Inde. .

Le flyer, un homme d’affaires de 40 ans nommé Bhavesh Javeri, a réservé le passage pour Rs 18 000. Javeri, qui est le PDG de Stargems Group avec un bureau à Dubaï, avait tout l’avion pour lui tout seul et s’est bien amusé pendant son voyage puisqu’il a reçu des services spéciaux de la part de l’équipage de l’avion.

