Un homme d’affaires indien accusé de crime organisé en Bosnie

L’homme d’affaires indien Pramod Mittal a été inculpé jeudi en Bosnie pour avoir dirigé un groupe criminel organisé et abus de pouvoir alors qu’il était à la tête du conseil de surveillance et copropriétaire d’une cokerie dans la ville de Lukavac, dans le nord-est du pays.

Mittal, le frère cadet du magnat indien de l’acier Lakshmi Mittal, a été accusé de “diriger un groupe criminel organisé” qui l’aurait aidé à siphonner près de 12 millions de dollars de Global Ispat Koksna Industrija Lukavac (GIKIL). Il était copropriétaire de l’usine près de Tuzla, dans le nord-est de la Bosnie, avec le gouvernement local.

Parmi les autres charges figurent la prise illégale de contrôle du producteur de coke métallurgique alors qu’il n’a pas investi 23 millions d’euros, soit plus de la moitié du montant qu’il s’était engagé à investir en 2003 en échange de la participation de 51% dans l’entreprise.

Sept autres personnes, dont deux anciens membres indiens et cinq bosniaques de la direction de l’entreprise, ont été inculpées avec Mittal pour crime organisé, corruption et abus de pouvoir.

UN ANCIEN COMMANDANT MILITAIRE SERBE DE BOSNIE CONDAMNÉ À 15 ANS DE PRISON POUR CRIMES CONTRE DES CIVILS PENDANT LA GUERRE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mittal et les deux autres Indiens – l’ancien directeur général de GIKIL, Paramesh Bhattacharyya, et un ancien membre de son conseil de surveillance, Razib Dash – avaient été arrêtés en Bosnie à l’été 2019. Mais ils ont été libérés et ont quitté le pays après avoir accepté de verser une caution. de 1 million d’euros, dans le cas de Mittal, et de 250 000 euros pour les deux autres. Tous trois restent hors de Bosnie.

En 2019, le tribunal cantonal de Tuzla avait ordonné à Mittal de déposer également près de 11 millions d’euros pour les dommages allégués à GIKIL.

Dans un communiqué annonçant l’acte d’accusation jeudi, le tribunal a déclaré que les procureurs avaient déposé une demande de révocation de la caution et ordonné que Mittal et les autres Indiens inculpés soient de nouveau arrêtés et renvoyés en prison pour leur refus répété de se présenter aux audiences d’investigation à Tuzla.

Il n’était pas immédiatement clair si l’une des personnes accusées avait officiellement répondu aux accusations.