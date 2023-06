Un homme d’affaires haïtien condamné à perpétuité dans l’assassinat du président d’Haïti en 2021

MIAMI (AP) – Un juge fédéral de Miami a condamné vendredi un homme d’affaires haïtien-chilien à la prison à vie pour son rôle en aidant des mercenaires colombiens à obtenir des armes pour assassiner le président haïtien Jovenel Moïse en 2021.

Rodolphe Jaar est la première personne à être reconnue coupable et condamnée dans ce que les procureurs américains ont décrit comme un vaste complot ourdi par des conspirateurs en Haïti et en Floride pour récolter des contrats lucratifs sous une nouvelle administration une fois Moïse écarté.

Dix autres accusés attendent leur procès aux États-Unis.

Jaar, qui a la double nationalité haïtienne et chilienne, avait auparavant été un informateur pour le gouvernement américain et avait été reconnu coupable de trafic de drogue il y a dix ans. Il a plaidé coupable en mars de complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement à l’extérieur des États-Unis et d’avoir fourni un soutien matériel ayant entraîné la mort.

Le juge fédéral José E. Martínez a prononcé la peine lors d’une audience de 10 minutes au tribunal fédéral du centre-ville de Miami. Jaar, qui est né en 1972, a été condamné à la peine maximale qu’il encourt alors qu’il a plaidé coupable et s’est engagé à coopérer avec les enquêteurs dans l’espoir d’obtenir une peine plus légère.

Moïse a été tué le 7 juillet 2021, lorsque des assaillants ont fait irruption dans sa maison privée à Port-au-Prince. Il avait 53 ans.

Outre Jaar, les autres accusés à Miami sont : les anciens soldats colombiens Mario Palacios et Germán Alejandro Rivera García ; l’ancien sénateur haïtien John Joel Joseph ; les Américains d’origine haïtienne James Solages, Joseph Vincent et Christian Emmanuel Sanon ; l’Américain Federick Joseph Bergmann ; Arcangel Pretel Ortiz colombien; Antonio Intriago, vénézuélien-américain, et Walter Veintemilla, financier équatorien-américain.

Le gouvernement haïtien a également arrêté plus de 40 personnes pour leur rôle présumé dans le meurtre, dont 18 anciens soldats colombiens.

Le juge Martínez a fixé une audience au 21 août pour prononcer une éventuelle amende.

Jaar est entré dans la salle d’audience menotté et avec des chaînes aux chevilles, vêtu d’une chemise et d’un pantalon beiges de prisonnier. Il portait un masque facial et ses cheveux grisonnants étaient soigneusement coupés. Il a écouté la décision du juge avec la tête baissée.

L’homme d’affaires a refusé de faire des déclarations au juge et a le droit de faire appel de la condamnation dans un délai de deux semaines. Son avocat, Frank Schwartz, a déclaré à l’Associated Press après l’audience que Jaar n’avait pas encore décidé de le faire et a refusé de commenter davantage.

Jaar est arrivé dans le sud de la Floride en janvier 2022 après avoir été détenu en République dominicaine et est depuis détenu dans un établissement fédéral. Selon les autorités américaines, il a volontairement accepté d’être transféré à Miami pour faire face aux accusations portées contre lui.

Selon les documents d’accusation, les conspirateurs avaient initialement prévu d’enlever le président haïtien, puis ont changé le plan pour le tuer à la place. Les comploteurs avaient espéré remporter des contrats sous un successeur de Moïse, selon les enquêteurs.

Jaar était chargé de fournir des armes aux mercenaires colombiens pour l’opération, selon des documents judiciaires. Plusieurs des anciens soldats sud-américains ont également séjourné dans une maison contrôlée par Jaar, selon les accusations.

Gisela Salomon, L’Associated Press