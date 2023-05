Un homme d’affaires fait face à une facture de 1 million de livres sterling dans une bataille avec l’ancienne star de Man Utd pour l’aménagement paysager qui a «inondé» les jardins des voisins

UN HOMME D’AFFAIRES fait face à une énorme facture d’un million de livres sterling à la suite d’une bataille avec une ancienne star de Man Utd au milieu d’une rangée de voisins.

Baljit Sihan, 53 ans, et sa femme Lesley ont été enfermés dans une bataille judiciaire avec leurs anciens voisins et le joueur de football au sujet de l’aménagement paysager inondant le jardin d’à côté.

L’homme d’affaires Baljit Sihan pourrait maintenant devoir payer une facture de 1 million de livres sterling après une dispute entre voisins Crédit : fourni uniquement sur la recherche/iden

La bataille a commencé après l’inondation du jardin de sa maison du Cheshire à côté Crédit : fourni uniquement sur la recherche/iden

Man Utd et le joueur argentin Sergio Romero ont acheté la maison de Sihan et ont été traînés devant les tribunaux en conséquence Crédit : Getty

On a maintenant dit au couple de débourser 1 million de livres sterling pour payer Georgina Partakis-Stevens, 73 ans, et Laurence Stevens, ainsi que le gardien de but de Man Utd et de l’Argentine Sergio Romero et sa femme actrice Eliana Guercio.

Les Sihans ont vendu leur manoir Cheshire de trois étages de 2,8 millions de livres sterling à Romero et Guercio en 2018.

Mais ils s’étaient battus avec les voisins Partakis-Stevens et son mari pour des problèmes d’inondation dans les années précédentes.

Les Stevens ont poursuivi les deux couples en justice l’année dernière au sujet du jardin de leur maison de 1,85 million de livres sterling en proie à « un engorgement grave et soutenu ».

En conséquence, le juge Stephen Davies a ordonné au footballeur d’effectuer des travaux de drainage pour empêcher ses voisins d’être inondés.

Il a également dit aux Sihan de payer 59 500 £ de dommages et intérêts à leurs anciens voisins.

Mais le juge Davies a maintenant ordonné aux Shihans de payer la facture de plus d’un million de livres sterling, qui couvre également la facture des avocats du footballeur et le coût de l’installation de nouveaux drains.

Le juge a conclu que l’aménagement paysager des Shihans était à blâmer pour l’inondation et que l’homme d’affaires avait induit le footballeur et sa femme en erreur sur la nature de la dispute avant qu’ils n’achètent la propriété.

Le tribunal a appris que Sihan avait utilisé des déblais d’argile pour élever le niveau à l’arrière et créer un « jardin arrière à pelouse plate » dans le cadre du processus de transformation de la maison en manoir.

Les Sihan avaient acheté la maison en 2013 « avec l’intention de construire une maison beaucoup plus grande sur le site », construisant le manoir actuel et le vendant au footballeur pour 2,8 millions de livres sterling.

Les Stevens vivaient dans leur maison voisine des années 1930 depuis 1990 et étaient très fiers de leur maison – y compris avec leur « pelouse bien entretenue, leurs bordures bien garnies et leur piscine et patio attenants ».

Le juge Davies a décrit Sihan comme « l’incarnation d’un promoteur immobilier prospère et intransigeant ».

Le juge a ajouté: « Il était déterminé à atteindre son objectif en développant leur maison pour construire une nouvelle grande maison individuelle selon ses spécifications, y compris un jardin arrière avec pelouse plate.

« Il considérait également les conditions d’aménagement limitant son développement du terrain et les plaintes des Stevens comme des obstacles à ignorer ou à surmonter avec le moins de difficultés ou de dépenses possibles de sa part. »

Le juge a déclaré que le permis de construire accordé aux Sihan signifiait qu’ils devaient faire approuver tout aménagement paysager ou modification du rez-de-jardin pour « s’assurer que toute modification du niveau du sol est acceptable, compte tenu de la nature du site et des utilisations adjacentes ».

Cependant, le plan qu’ils ont soumis au conseil municipal « ne montre aucune modification des niveaux de jardin arrière ».

En 2016, après le nivellement du jardin, les Stevens ont commencé à avoir des problèmes d’inondation dans leur jardin bien-aimé.

Ils se sont plaints à Sihan l’année suivante, mais l’homme d’affaires ne pensait pas que ses travaux avaient causé des problèmes et pensait qu’il s’agissait d’un « essai ».

Il ressort clairement du témoignage des Romeros qu’ils n’avaient aucune idée qu’il y avait autre chose qu’une objection de planification. Stephen Davies

Après que les couples soient allés au tribunal l’année dernière, le footballeur et sa femme ont poursuivi les Sihans pour les avoir entraînés dans la rangée et les avoir induits en erreur au sujet de la bataille avant d’acheter la maison.

Le juge Davies a déclaré que ce n’est qu’après la conclusion de la vente que Sihan a envoyé un e-mail, disant qu’il y avait une « action civile potentielle » d’un voisin « gênant et obstructif » et promettant d’indemniser les Romeros s’ils y étaient entraînés.

Il a ajouté: « Il ressort clairement du témoignage des Romeros qu’ils n’avaient aucune idée qu’il y avait autre chose qu’une objection de planification.

« J’accepte, comme je l’ai dit, qu’il croyait sincèrement que tout cela n’était qu’un essai de toute façon, mais je suis également convaincu qu’il a pris la décision délibérée de donner une impression trompeuse. »

Le juge Davies a ordonné aux Sihan de payer 411 000 £ d’avance aux Romeros, en raison de leur facture de frais estimée à 534 000 £, et 275 000 £ aux Stevens.

Ils doivent également payer aux Stevens 59 500 £ de dommages et intérêts et financer le coût d’environ 70 000 £ de travaux sur les deux propriétés pour remédier aux inondations.

Avec les intérêts en plus et les factures substantielles de leurs propres avocats à payer, cela signifie que le coût total de l’affaire pour les Sihan sera bien supérieur à 1 million de livres sterling.

Sihan a vendu la maison pour 2,8 millions de livres sterling en 2018 Crédit : Fourni sur recherche/identificat