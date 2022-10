Un homme d’affaires du Lesotho a prêté serment en tant que Premier ministre

MASERU, Lesotho (AP) – L’homme d’affaires devenu homme politique du Lesotho, Sam Matekane, a prêté serment vendredi en tant que nouveau Premier ministre du pays d’Afrique australe.

Il a remporté le plus de sièges lors des élections du 7 octobre, mais avait besoin du soutien de petits partis pour former un nouveau gouvernement avec son parti Revolution For Prosperity.

Les dirigeants régionaux présents à l’événement comprenaient le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a décrit le Lesotho comme étant au fil des ans “un refuge pour de nombreuses personnes confrontées à de nombreux défis dans leur propre pays”.

Matekane a déclaré qu’il n’y avait pas de temps à perdre pour relever les défis auxquels est confrontée la population de son pays de 2,1 millions d’habitants.

Au cours de sa campagne, Matekane a promis d’élargir les marchés des vêtements fabriqués au Lesotho et de diversifier les produits exportés vers les États-Unis dans le cadre de l’African Growth Opportunities Act.

L’industrie de la confection est le plus grand employeur du Lesotho après le gouvernement et comptait plus de 45 500 travailleurs du textile au début de 2020, selon les statistiques officielles. Mais environ 25 % ont perdu leur emploi dans le marasme économique mondial causé par le COVID-19.

Herbert Moyo, Associated Press