Un homme d’affaires du Colorado prêt à être rejugé pour le fonds du mur frontalier

NEW YORK (AP) – Un homme d’affaires du Colorado revient à New York lundi pour un nouveau procès pour avoir trompé des milliers de donateurs dans le cadre d’une campagne de financement participatif en ligne de 25 millions de dollars “We Build The Wall” pour construire un mur le long de la frontière sud des États-Unis.

Le premier procès de Timothy Shea s’est terminé début juin sans verdict lorsque les jurés ont informé le juge que continuer à délibérer les laisserait “encore plus enracinés dans nos points de vue opposés”.

L’affaire comprenait autrefois en tant qu’accusé Steve Bannon, un ancien conseiller de l’ancien président Donald Trump. Trump a gracié Bannon juste avant de quitter ses fonctions l’année dernière. Deux autres accusés dans l’affaire ont plaidé coupables.

Le jury dans l’impasse est intervenu quelques jours après que 11 jurés ont envoyé une note au juge affirmant qu’un juré avait un parti pris politique contre le gouvernement et en faveur de Shea après avoir qualifié les autres de libéraux et se plaindre que le procès aurait dû se tenir dans un État du sud.

La sélection du jury du deuxième procès commence lundi matin devant un tribunal fédéral de Manhattan.

Le mois dernier, la juge Analisa Torres a rejeté la demande de Shea de déplacer le procès au Colorado au motif que la «polarisation politique» à New York et la publicité sur son premier procès l’empêchaient d’obtenir un résultat équitable à Manhattan.

Elle a écrit qu’une note du jury lors de son premier procès aurait pu indiquer que des différences d’opinions politiques affectaient les délibérations du jury, mais il n’avait pas démontré que ces différences reflétaient un préjugé à son encontre. Et elle a dit qu’il n’avait pas expliqué pourquoi la “polarisation politique” serait moins prononcée dans le Colorado ou ailleurs.

Shea, de Castle Rock, Colorado, a plaidé non coupable de complot et de falsification de documents accusés après que des questions se soient posées sur la façon dont les dons ont été dépensés lors d’une campagne qui a permis de recueillir environ 25 millions de dollars pour un mur. Seuls quelques kilomètres de mur ont été construits.

Les procureurs ont déclaré que Shea et d’autres organisateurs de fonds avaient promis aux investisseurs que tous les dons financeraient un mur, mais Shea et les autres ont finalement empoché des centaines de milliers de dollars pour eux-mêmes.

Les avocats de Shea ont déclaré qu’il avait agi honorablement dans la campagne de financement et qu’il n’avait commis aucun crime.

Shea possède une société de boissons énergisantes, Winning Energy, dont les canettes ont présenté une image de super-héros de dessin animé de Trump et prétendent contenir « 12 oz. de larmes libérales.

