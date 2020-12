Un concessionnaire automobile de 28 ans de Qazigund, dans le sud du Cachemire, a annoncé dans un journal la mise en vente d’un de ses reins pour rembourser sa dette d’environ 91 lakh.

« Rein à vendre » lit l’annonce publiée dans le journal Kashmir Reader basé au Cachemire. Le concessionnaire automobile a été identifié comme étant Sabzar Ahmad Khan, habitant du village de Nussu à Qazigund du district de Kulgam.

«Je veux vendre mon rein parce que j’ai tout perdu dans les affaires, mais je suis toujours redevable de 90 roupies lakh. Je demande à toute personne ayant besoin d’un rein de me contacter », a ajouté Khan dans l’annonce, bien qu’il sache que la vente de rein est illégale.

Khan est un concessionnaire automobile et également un entrepreneur enregistré par le gouvernement. Cependant, les deux verrouillages consécutifs depuis août 2019 ont porté un coup dur à l’activité et aux économies. Le premier verrouillage a été imposé à travers la vallée en 2019 lorsque le Centre a supprimé le statut spécial de J&K en vertu de l’article 370. Le verrouillage a duré des mois, avant le déclenchement de coronavirus la pandémie a nécessité un autre verrouillage dans tout le pays en mars de cette année.

Les entreprises locales ont été touchées par les deux verrouillages au Cachemire.

Khan s’est marié l’année dernière et est maintenant obligé de vendre son rein pour rembourser ses dettes.

«J’ai tout perdu et je n’ai plus d’argent pour rembourser mes dettes. Je demande à toute personne ayant besoin d’un rein de me contacter », dit-il dans l’annonce.

Khan est le seul gagne-pain pour la famille de six personnes qui comprend ses parents, sa femme, un frère et une sœur. «J’ai un passif de Rs 91 lakh. Je dois Rs 61 lakh à la banque et Rs 30 lakh aux personnes (créanciers) », a-t-il déclaré.

Il reste maintenant chez lui car il ne peut pas faire face aux gens à qui il a emprunté de l’argent, tandis que son frère travaille comme ouvrier pour joindre les deux bouts.

Khan dit qu’il a informé les membres de sa famille et les a également convaincus alors qu’il envisage de vendre son rein pour effacer les dettes.

Il dit avoir reçu des appels de quelques «acheteurs potentiels» pour son rein. « L’un des appelants a offert 20 lakh de roupies et un autre lakh de roupies 25. Je vais tenir de nouvelles discussions avec les parties pour obtenir la meilleure offre », a-t-il déclaré.