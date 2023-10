Un homme d’affaires de Toronto accusé aux États-Unis d’aider le régime iranien a également fait l’objet d’une enquête au Canada

Un homme d’affaires de Toronto recherché aux États-Unis pour avoir prétendument aidé le régime iranien à échapper aux sanctions était également sur le radar des forces de l’ordre canadiennes depuis plus de 15 ans.

Salim Henareh, qui se présente désormais en ligne comme propriétaire d’une société hypothécaire privée à Toronto, est soupçonné de blanchiment d’argent depuis au moins 2007, selon de nouveaux documents judiciaires.

Les documents montrent que le Canada et ses pays partenaires de l’alliance de renseignement Five Eyes pensaient que les entreprises de Henareh étaient au cœur d’un réseau international de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars.

Un rapport de la GRC de 2015 répertorie l’entreprise de services monétaires de Henareh comme intermédiaire potentiel dans un réseau de blanchiment d’argent qui serait dirigé par Altaf Khanani, un homme d’affaires pakistanais accusé par la Le Département d’État américain a blanchi des milliards de dollars pour le crime organisé et des groupes terroristes.

Bien que la GRC ait rassemblé ce qu’un analyste a décrit dans un courriel comme une quantité « retentissante » de preuves circonstancielles, Henareh n’a été accusé d’aucun crime financier au Canada.

Garry Clement, un ancien surintendant de la GRC qui gérait le programme de lutte contre la criminalité financière de la GRC, a examiné les documents et a déclaré que l’affaire devrait servir de sonnette d’alarme pour la GRC.

« Malheureusement, je pense que cela montre une incapacité à lutter contre la criminalité transnationale organisée », a déclaré M. Clement.

Les documents judiciaires ont été divulgués dans le cadre d’une mine d’informations essentielles au procès très médiatisé de l’ancien directeur du renseignement de la GRC, Cameron Ortis, accusé d’avoir divulgué des informations secrètes.

Ortis fait face à six chefs d’accusation, dont quatre en vertu de la loi sur la sécurité de l’information, une loi réservée aux questions de sécurité délicates telles que l’espionnage, le terrorisme et les menaces internes.

Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.

L’avocat de Henareh, Barry Fox, a nié tout acte répréhensible au nom de son client.

« Les allégations contre M. Henareh ont fait l’objet d’une enquête approfondie de la GRC et il a été complètement disculpé », a déclaré Fox dans une déclaration écrite.

Cameron Jay Ortis, à droite, un ancien directeur du renseignement de la GRC accusé d’avoir divulgué des informations classifiées, retourne au palais de justice d’Ottawa lors d’une interruption de son procès à Ottawa le mardi 3 octobre 2023. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Les documents judiciaires déposés lors du procès d’Ortis comprennent un rapport de la GRC de 2015 sur le « Projet Oryx », une enquête sur un réseau présumé de blanchiment d’argent dans la région du Grand Toronto.

Le rapport de la GRC indique que l’entreprise de Henareh serait un intermédiaire pour des entreprises liées à Khanani.

En 2013, l’agence de renseignement financier du Canada – le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) – a écrit qu’elle avait des « motifs raisonnables » de soupçonner que l’activité commerciale de Henareh était « liée à [a] délit de blanchiment d’argent. »

Clement a déclaré que le Canada « est devenu connu comme un refuge pour le crime organisé transnational ».

« Five Eyes a exprimé une réelle frustration à l’égard du Canada », a-t-il déclaré. « J’étais récemment aux États-Unis et j’ai parlé avec d’anciens enquêteurs des principales agences américaines, et ils sont extrêmement frustrés par le Canada. »

Henareh « extrêmement bien informé » : analyste de la GRC

Les documents judiciaires montrent qu’en 2015, Ortis a demandé à ses collègues de la GRC de partager les détails des efforts des autorités pour cibler l’entreprise de services monétaires de Henareh, Rosco Trading, anciennement connue sous le nom de Persepolis.

Ce collègue, l’analyste du renseignement de la GRC Walter Mendonca, a répondu dans un courriel avec ce qu’il a décrit comme un aperçu « rapide et sale ».

« Henareh blanchirait de l’argent pour le compte de [organized crime] groupes à travers le Canada, transportant de l’argent aux États-Unis, etc. » a écrit Mendonca le 27 février 2015. » Henareh a été ciblée sans succès par la GRC en 2007. «

Mendonca a écrit que des policiers infiltrés étaient allés déposer de l’argent à Rosco Trading à plusieurs reprises. À une occasion, a-t-il écrit, lorsqu’un agent infiltré a mentionné de l’argent sale, un travailleur « s’est simplement éloigné sans récupérer l’argent ».

« Henareh connaît extrêmement bien les lois et sait comment s’y retrouver », a écrit Mendonca.

« Malgré leur (sic) quantité retentissante de preuves circonstancielles, la Couronne a refusé de porter des accusations parce qu’elle n’avait rien de concret qui pourrait prouver qu’elle déplaçait sciemment de l’argent sale. »

Dans cet e-mail, Mendonca a également déclaré qu’entre 2008 et janvier 2014, Rosco avait transféré environ 1,2 milliard de dollars et avait fait l’objet de 164 déclarations de transactions suspectes.

Les documents déposés lors du procès d’Ortis montrent qu’Henareh a reçu un colis par courrier en mars 2015 contenant un disque compact contenant des fichiers contenant des renseignements recueillis par les autorités canadiennes.

Dans une lettre adressée à Henareh trouvée sur une clé USB appartenant à Ortis, Henareh a été informé qu’il était ciblé par la police et par CANAFE.

« En plus de l’enquête de CANAFE ciblant vos activités commerciales et vos partenaires, la Gendarmerie royale du Canada participe actuellement à une opération de renseignement criminel à l’aide des données ci-jointes qui lui ont été fournies par CANAFE, dans le but éventuel d’ouvrir une enquête criminelle complète contre Rosco Trading. « , indique la lettre du 19 mars 2015.

La lettre recommande à Henareh « d’apprendre » des « renseignements » et affirme que l’information est venue « sans aucune condition ».

Henareh a informé la police qu’il avait reçu le colis et 11 pages de documents financiers, ainsi qu’un DVD contenant encore plus.

La défense dans l’affaire Ortis n’a pas présenté ses arguments mais a déclaré qu’elle soutiendrait qu’Ortis avait pleine autorité pour faire ce qu’il a fait. Le procès d’Ortis entre dans sa deuxième semaine.

Accusations de crime américaines

Clément et des membres de la diaspora iranienne ont suggéré plus tôt cette année que le Canada pourrait servir de refuge à Henareh.

En février, l’avocat de Henareh, Fox, a qualifié les allégations américaines de « sans fondement ».

Un grand jury de Californie a conclu qu’il y avait suffisamment de preuves en avril 2021 pour inculper Henareh de crimes. L’acte d’accusation l’accusait, ainsi que plusieurs autres personnes, d’avoir conspiré pour échapper aux sanctions américaines et dissimuler des transactions au nom du régime iranien d’une valeur de plus de 750 millions de dollars américains .

L’acte d’accusation américain allègue que le stratagème a duré au moins de 2002 à 2018, impliquait des entreprises de services monétaires canadiennes et des sociétés écrans à l’étranger et était impliqué dans le déguisement de l’achat de deux pétroliers d’une valeur de plus de 51 millions de dollars américains pour Téhéran.

REGARDER: Un homme d’affaires au Canada recherché par le FBI Des hommes d’affaires au Canada recherchés par le FBI pour avoir prétendument aidé l’Iran Vidéo en vedetteUne enquête de CBC News a révélé que trois hommes recherchés par le FBI pour avoir prétendument aidé le régime iranien vivent au Canada.

Des documents judiciaires liés à cette affaire affirment que l’Iran utilise des sociétés écrans et des sociétés écrans pour exploiter les systèmes financiers du monde entier et transférer de l’argent pour financer des groupes terroristes, des violations des droits de l’homme et le développement de missiles balistiques.

Un acte d’accusation permet aux accusations de continuer ; ce n’est pas une conviction. Fox a déclaré que Henareh n’était en aucun cas affilié au régime iranien.

CBC News a rapporté que Henareh semble toujours diriger des entreprises dans la région de Toronto, notamment Lenders for Growth, qui affirme sur son site Web avoir « un accès pratiquement illimité au financement ».

Lenders for Growth opère à partir du même centre d’affaires de Toronto utilisé par deux autres sociétés liées à Henareh et enregistrées comme actives en Ontario : Rosmount Capital Funding Inc., qui se présente comme une « société de prêt alternative », et Sky Property Group Inc, qui appelle elle-même une société de gestion immobilière mondiale. Ces trois sociétés n’étaient pas citées dans l’acte d’accusation américain.

Le bureau du procureur américain indique que l’affaire pénale est toujours en cours.