Un homme d’affaires de Telangana emmène son nouvel hélicoptère au temple pour ‘Vahan Puja’

Un homme d’affaires de Telangana a porté le rituel de « Vahan Puja » à un tout autre niveau. Dans la culture hindoue, le « Vahan Puja », également connu sous le nom de puja du véhicule, est exécuté lorsqu’une personne achète une automobile, une machine, un vélo ou une voiture coûteuse. Le rituel doit être fait avant d’utiliser la machine dans le but de la bénir ou de la vénérer. On pense que « Vahan Puja » bénit le véhicule pour se fondre harmonieusement dans une famille et éviter de futures tragédies. Maintenant, Boinpally Srinivas Rao, un homme d’affaires de Telangana a fait la une des journaux pour avoir fait voler son hélicoptère nouvellement acheté vers un temple pour qu’il soit béni par les dieux.

Pour ceux qui ne le savent pas, Boinpally Srinivas Rao est le propriétaire de la société d’infrastructure indienne en plein essor, le groupe Prathima. Il a récemment acheté un hélicoptère du modèle Airbus ACH-135 et s’est envolé pour le temple Sri Lakshmi Narasimha Swamy. Le lieu saint est situé à Yadadri, à environ 100 kilomètres d’Hyderabad. Le but derrière le transport du nouveau véhicule dans les locaux du temple était de conduire le « Vahan Puja ».

L’homme d’affaires lui-même a participé au rituel dirigé par trois prêtres du célèbre temple. Apparemment, le coût du nouveau véhicule est estimé à 5,7 millions de dollars (environ Rs 40 crore). Un utilisateur de Twitter qui a partagé un aperçu vidéo de la sainte tradition a écrit : « Boinpally Srinivas Rao, le propriétaire de l’entreprise Prathima, a acheté un Airbus ACH 135 et l’a utilisé pour la puja « Vahan » au temple Yadadri dédié à Sri Lakshmi Narasimha Swamy. . Coûtant 5,7 millions de dollars, le somptueux hélicoptère. Regardez la vidéo ici :

Dans le clip, on peut voir l’homme d’affaires suivre la tradition de casser une noix de coco devant le véhicule de luxe alors que trois prêtres chantent des mantras sacrés à proximité. Guidant l’homme d’affaires à chaque étape du chemin, les prêtres continuent à diriger la puja Vahan jusqu’à la fin du clip. La vidéo a amassé des centaines de vues sur le site de micro-blogging.

