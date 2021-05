Un homme d’affaires de NRI dépense Rs 55 Lakh pour être transporté par avion d’Assam à Dubaï en avion privé au milieu de Covid-19

Mushtaque Anfar est un homme d’affaires renommé, qui dirige une entreprise multinationale de parfumerie et de Oud répartie dans 32 pays.

Au milieu de la deuxième vague de pandémie en cours dans le pays, un homme d’affaires basé à Dubaï s’est fait transporter par avion depuis l’Assam avec sa famille. Mushtaque Anfar, qui est un homme d’affaires renommé, était dans l’État pour passer du temps de qualité avec sa mère et terminer son travail social. Mais à cause de la situation évolutive du COVID-19, il est resté coincé dans le pays.

En raison de l’augmentation des nouveaux cas de coronavirus en Inde, plusieurs pays, dont les Émirats arabes unis, avaient interdit tous les vols entrants en raison desquels il ne pouvait pas retourner à Dubaï. Anfar dirige une entreprise multinationale de parfumerie et de oud et est également le président de Jamiat Ulama Assam. Rester à l’écart du travail était inacceptable pour lui, c’est pourquoi il a choisi la route charter et a ramené sa famille, y compris sa femme, son fils et ses petits-enfants, à Dubaï via un vol direct. Selon les médias locauxrapports, au total, l’homme d’affaires du NRI a dépensé 55 lakh pour rentrer à Dubaï depuis Guwahati.

Anfar n’est certainement pas un homme d’affaires ordinaire, avec les salles d’exposition de son entreprise dans les pays du CCG tels que les Émirats arabes unis, le Koweït, l’Arabie saoudite et Oman, il a une distribution dans plus de 32 pays. La société de parfum, Oudh Al Anfar, avec des usines et un siège social basé aux Émirats arabes unis, a été créée par son défunt père Haji Anfar Ali Sahab en 1950.

Actuellement, l’Assam compte 53 165 cas actifs et un taux de positivité de 6,02%. Pour contrôler le nombre croissant de cas de COVID-19, le gouvernement de l’État a restreint les services de transport inter-districts et la circulation des personnes.

Les cas de COVID-19 sont en hausse dans le pays, tout comme les chiffres de récupération. Plus de 3,5 lakh récupérations de COVID-19 ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. Parallèlement à cela, l’Inde a également signalé 2,59,591 nouveaux cas de coronavirus. Le nombre total de cas de COVID du pays s’élevait à 2,60,31,991, avec 30,27,925 cas actifs. 4 209 nouveaux décès ont eu lieu à cause du virus mortel. Et jusqu’à ce jour, 2,91,331 patients ont succombé au COVID-19.

