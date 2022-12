Un homme d’affaires de l’Haryana transforme sa terrasse en “vallée des fleurs”

Même si l’Haryana fait souvent la une des journaux pour le brûlage des chaumes et serait une cause majeure de la pollution de l’air, ce n’est pas le cas autour de la résidence de l’homme d’affaires Ram Vilas Singh. Ram Vilas a fait pousser une « mini-forêt » sur sa terrasse qui garde sa maison et ses environs au frais dans la chaleur torride.

Ram Vilas a transformé la grande terrasse de sa maison à quatre étages en un jardin qui abrite aujourd’hui des milliers de légumes, fruits, fleurs et autres plantes. Ses 4 000 plantes sont mises en pot dans de vieux seaux en plastique, des conteneurs, des pots en argile, des tambours et des pots en ciment. Il a commencé à jardiner avec seulement huit petits pots il y a 25 ans.

Non seulement cela, mais il a également une chaîne YouTube où il partage des conseils sur le jardinage avec plus de trois abonnés lakh. Il dirige également des cours en ligne pour plus de 100 étudiants.

Son jardin compte de nombreuses variétés de plantes comme l’hibiscus, le jasmin, la rose, l’orchidée, le cactus, le chrysanthème, la cinéraire, le tournesol, le dahlia, le pétunia et bien d’autres. Cela fait ressembler ses plantes à une vallée de fleurs. Il cultive également des légumes comme le brinjal, les champignons, le piment, le citron, les courges, les tomates, les courgettes, le chou et la betterave et des fruits comme la papaye, la sapote, la banane, la goyave, la mangue et la fraise parmi beaucoup d’autres.



“Je n’ai pas appris le jardinage en lisant, en regardant des vidéos ou en voyant d’autres personnes impliquées dans ce passe-temps. C’est une compétence qui est venue avec la pratique, l’expérience et plus encore, à cause de mon amour pour les plantes », a-t-il déclaré à Better India.

Le jardin en terrasse de Ram Vilas Singh lui a valu des éloges et des gens du Maharashtra, de l’Uttar Pradesh et de l’Uttarakhand, et même des visiteurs internationaux d’Angleterre et de France ont visité son magnifique jardin.

Ram Vilas Singh cultive toutes ces plantes de manière biologique en utilisant du compost et des engrais faits maison. L’homme d’affaires n’a pas monétisé sa production. Au lieu de cela, il est heureux de partager sa récolte avec ses amis, ses voisins et sa famille. Il a dit: “Parfois, les gens viennent demander certains jeunes plants de plantes qui sont également donnés gratuitement à moins qu’il ne s’agisse de plantes rares.”

Pour lui, sa devise de jardinage est l’autosatisfaction et le bonheur.

