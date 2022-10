Un homme d’affaires de Chennai offre des voitures et des vélos d’une valeur de 1,2 crore de roupies au personnel, déclare “Ils m’ont aidé à gagner des bénéfices”

La fête des lumières, Diwali, approche à grands pas et toute la nation se prépare déjà à son arrivée avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme. Au milieu de cela, un homme d’affaires basé à Chennai a décidé de surprendre ses employés avec des cadeaux spéciaux pour marquer l’occasion spéciale. Le propriétaire de Chalani Jewellery, Jayanthi Lal Chayanthi, a offert des voitures et des vélos d’une valeur de Rs 1,2 crores à ses employés et collègues. Au total, 19 employés ont reçu des 2 roues, tandis qu’environ 8 d’entre eux ont reçu des voitures en bonus Diwali. Les employés auraient été repartis avec des larmes de bonheur après avoir été émus par la surprise de leur patron.

La page Instagram de l’entreprise a partagé un barrage de photos montrant les employés de l’entreprise recevant des cadeaux spéciaux de Diwali. Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, la société a révélé qu’il s’agissait d’un moment d’excitation et de surprise pour ses employés, car ils ont reçu des récompenses spéciales cette saison de festival. La société a déclaré: «Ce fut un moment de surprise et d’excitation pour les employés de Challani Jewellery Mart. Et en gage de cet amour et de cette réflexion, Challani est allé trop loin pour les récompenser avec les récompenses les plus prestigieuses devant leurs familles ce Diwali. Au total, 19 employés ont été récompensés avec des 2-roues et 8 employés avec des voitures. Un moment de vérité, de fierté et d’excitation pour toutes les familles qui ont regardé cet événement, ce qui en a fait un grand succès. Souhaitons-leur davantage de venir ce Diwali et d’aller de l’avant.

Lors d’une interaction avec ANI, le propriétaire de Chalani Jewellery a déclaré que son personnel était comme sa famille, qui avait travaillé religieusement pour lui à travers les hauts et les bas. La récompense spéciale vient comme un gage d’amour pour encourager leur monde tout en ajoutant un moment de bonheur dans leur vie. Il a déclaré: «C’est pour encourager leur travail et ajouter quelque chose de spécial à leur vie. Ils ont travaillé avec moi dans tous les hauts et les bas de mon entreprise et m’ont aidé à réaliser des bénéfices. »

Le propriétaire ne considère pas ses collègues comme son personnel mais plutôt comme les membres de sa propre famille. « Ce ne sont pas seulement des membres du personnel, mais ma famille. Alors, je voulais les traiter comme les membres de ma famille en leur offrant de telles surprises. Je suis très heureux de tout mon cœur après cela. Chaque propriétaire doit respecter son personnel et ses collègues en leur offrant des cadeaux », a-t-il conclu.

