Un homme d’affaires de Brownsville reconduit dans ses fonctions à l’Autorité régionale de mobilité du comté de Cameron

24 octobre — L’homme d’affaires de Brownsville, Frank Parker Jr., a été reconduit à l’Autorité régionale de mobilité du comté de Cameron par le gouverneur Greg Abbott, pour un mandat se terminant le 1er février 2026.

Le bureau d’Abbott a annoncé mardi la nomination de Parker au poste de président du CCRMA. Parker est président et directeur général de Parker & Company, une société américaine de courtage en douane ayant des bureaux à Brownsville, Pharr, Laredo et Monterrey, au Mexique. Il est membre du conseil d’administration de la South Texas Manufacturers Association et membre du comité des transports de la National Customs Brokers and Forwarders Association of America.

Parker est également membre du North Brownsville Rotary Club, ancien président du Conseil de développement économique de Brownsville et de la Chambre de commerce de Brownsville, et ancien président du Propeller Club de Brownsville/Port Isabel. Il a également siégé au conseil d’administration de la Chambre de commerce du Grand Pharr et de la Border Trade Alliance.

Parker, titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Texas à Austin, a également été directeur principal de l’Église épiscopale de l’Avent.

La législature du Texas a autorisé la création d’autorités régionales de mobilité en 2002. La loi permet à un ou plusieurs comtés de former une RMA, qui sert de subdivision politique pour financer, acquérir, concevoir, construire, exploiter, entretenir, étendre ou étendre des projets de transport. CCRMA est l’une des 10 RMA du Texas.

Parmi les projets de transport proposés par le CCRMA figure la boucle extérieure, qui comprend deux projets majeurs : FM 1925 et Outer Parkway.

Le projet FM 1925 est développé en partenariat avec le CCRMA, la Hidalgo County Regional Mobility Authority et le Texas Department of Transportation. Les responsables de la RMA affirment que le projet de 26 milles reliera la I-69C à Édimbourg à la I-69E au nord de Harlingen et fournira une connexion vitale entre les comtés de Cameron et d’Hidalgo.

Le projet Outer Parkway fournira une nouvelle route de déplacement est-ouest, améliorant la connectivité dans les zones rurales et sous-développées du nord-est du comté de Cameron, selon le CCRMA. Le projet de 22 milles s’étendra de la I-69E jusqu’au chemin General Brant et se terminera près du FM 1847, se connectant près du projet FM 1925 à l’extrémité ouest menant au comté d’Hidalgo et se connectant à l’extrémité est à une deuxième chaussée d’accès proposée au sud. Île Padre.

Une autre entreprise majeure du CCRMA est la boucle Est, qui comprend en partie une route à quatre à six voies allant de la SH 4 à la I-69E et le pont international des anciens combattants à Los Tomates.

