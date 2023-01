Un homme d’affaires de 55 ans décède pendant un entraînement au Madhya Pradesh Gym: rapport

Un restaurateur de 55 ans s’est effondré et est décédé alors qu’il s’entraînait dans un gymnase de l’Indore du Madhya Pradesh, ont déclaré vendredi la police et des sources familiales à Press Trust of India.

L’incident, qui s’est produit jeudi dans un centre de remise en forme à Vijay Nagar, a été capturé par des caméras de vidéosurveillance et sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Pradeep Raghuvanshi, qui dirigeait une entreprise de restauration, s’est senti mal à l’aise pendant son entraînement et s’est effondré en quelques secondes, ont indiqué des sources familiales.

Des images de l’incident, qui ont fait surface sur les réseaux sociaux, montrent Raghuvanshi s’effondrant soudainement en enlevant sa veste et en marchant à l’intérieur du club de santé. Il a également été vu en train d’essayer de s’accrocher à un équipement de soutien.

Raghuvanshi a été transporté d’urgence dans un hôpital privé voisin où les médecins l’ont déclaré mort, ont indiqué les sources.

Le responsable du poste de police de Vijay Nagar, Ravindra Gurjar, a confirmé la mort de Raghuvanshi au centre de fitness, mais a déclaré que sa famille n’avait fait aucune communication officielle à la police.

“Raghuvanshi est tombé inconscient après un échauffement de 10 minutes jeudi”, a déclaré un entraîneur du gymnase.

Des photographies et des vidéos publiées par le restaurateur sur les réseaux sociaux montrent qu’il était passionné par le fitness et qu’il avait l’habitude de soulever des poids tout en faisant de l’exercice dans la salle de sport en plus de courir et de faire du vélo.

L’ami de la famille de la victime et membre du conseil du maire de la ville (MIC), Rajendra Rathore, a déclaré que le premier avait développé un problème cardiaque il y a environ 15 ans et qu’un stent avait été inséré dans l’une de ses artères dans un hôpital de Delhi.

Neeraj Yagnik, un autre ami de Raghuvanshi et expert en fitness, a déclaré: “Raghuvanshi était en forme et très conscient de sa santé. Comme mes autres connaissances âgées, je lui avais conseillé de se concentrer sur les exercices avec des poids légers plutôt que de soulever des poids lourds pendant son entraînements.” Le cardiologue Dr Anil Bharani a déclaré que les personnes souffrant de maladies cardiaques ne devraient pas effectuer d’exercices impliquant de soulever des poids lourds, une poussée excessive et de retenir leur respiration.

Le 11 novembre, l’acteur de télévision populaire Siddhaanth Vir Surryavanshi, 46 ans, est décédé après avoir subi une crise cardiaque présumée alors qu’il s’entraînait dans un gymnase à Mumbai.

