Un homme d’affaires chinois en faillite vend des saucisses pour rembourser une dette de Rs 52 crore et mérite des éloges

Un homme d’affaires chinois qui a déposé son bilan gagne désormais sa vie en colportant des saucisses grillées sur un stand en bordure de route. Il a non seulement créé un magasin en bordure de route pour subvenir à ses besoins, mais a également remboursé sa dette de plus de 52 crores avec l’argent gagné.

Tang Jian, 52 ans, a gagné les éloges du peuple chinois pour son intention de collecter des fonds en ouvrant un stand de rue dans la ville de Hangzhou, dans l’est de la Chine, afin de rembourser l’énorme dette de 52 crores qu’il doit rembourser après avoir déclaré faillite, a rapporté le South China Morning Post. Il sert les clients et prépare les repas de ses propres mains. Son entreprise et son histoire personnelle font l’actualité en Chine, et les utilisateurs des médias sociaux s’extasient sur son service client.

La source a ajouté, citant The Qianjiang Evening News, que Tang était un homme d’affaires prospère qui possédait un certain nombre de restaurants et qu’à l’âge de 36 ans, il avait amassé une richesse considérable. Cependant, sa fortune a changé en 2005 lorsqu’il s’est aventuré dans le domaine de l’ingénierie paysagère. Il a perdu plus d’argent dans l’entreprise qu’il n’en a gagné.

Les dettes de 6,4 millions de dollars (Rs 52 crore) l’ont finalement contraint à vendre ses restaurants, ses résidences et ses voitures. C’est alors qu’il a eu l’idée de vendre des saucisses.

Parlant de son entreprise de vente de saucisses, Tang a déclaré au portail : « Chaque saucisse est véritablement remplie de viande et ne contient pas d’amidon. Par rapport à ceux vendus dans les parcs d’attractions ou les marchés, les nôtres vous feront vous sentir plus en sécurité ». Tang a dit qu’il pouvait comprendre pourquoi son récit avait touché une corde sensible auprès du public. Il a ajouté : “Chacun de nous vit une vie difficile et rencontre de nombreuses difficultés, mais nous devons nous accrocher à un esprit de ne jamais être vaincu”.

Il a affirmé qu’il ne savait pas quand il serait en mesure de rembourser son prêt, mais qu’il était convaincu qu’il le pourrait. “Nous devons continuer à apprendre à affronter les difficultés avec calme et à avancer avec courage”, a-t-il déclaré. Tang a exhorté ceux qui ont perdu des êtres chers ou leur emploi à trouver de la force. Il a ajouté : « Nous naissons sans rien. Pourquoi avoir peur de tout recommencer ? Des millions de personnes ont été inspirées par l’histoire de Tang sur les réseaux sociaux, et beaucoup ont loué sa résilience et sa vision optimiste de la vie.

