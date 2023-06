Un homme d’affaires canadien traverse l’Europe pour supprimer son empreinte carbone

L’homme qui a introduit Coca-Cola en Union soviétique et amené le Cirque du Soleil en Russie s’engage maintenant dans un activisme climatique plutôt extrême après un réveil à la fin de sa carrière.

L’entrepreneur canadien Craig Cohon a terminé lundi un voyage de 4 250 kilomètres à travers l’Europe après avoir marché pendant cinq mois d’affilée. Il a également vidé la totalité de son fonds de pension, qui s’élevait à 1 million de dollars.

La raison : il voulait supprimer son empreinte carbone personnelle, qui équivaut à 8 147 tonnes de CO2 au cours de sa vie jusqu’à présent, soit 28 fois la moyenne mondiale.

Cohon a calculé son empreinte carbone – en d’autres termes, la quantité de CO2 générée par ses actions – avec l’aide d’un consultant indépendant, comme indiqué dans le rapport par Fonds Nature et MyCarbon.

Voyant à quel point son consumérisme, ses vols d’affaires transcontinentaux et son comportement carnivore avaient gonflé son empreinte bien au-delà de la moyenne, Cohon a décidé d’agir.

« Je pense que c’est un changement très intéressant lorsque vous commencez à prendre conscience du carbone et que vous agissez non seulement aujourd’hui, non seulement pour l’avenir, mais aussi pour le passé », a déclaré Cohon à CBC News alors qu’il était poursuivi par trois gros chiens sur le Sentier des Sultans en Turquie.

Cohon a déclaré qu’il marchait jusqu’à 40 kilomètres par jour pour atteindre Istanbul, en Turquie, en cinq mois. (Rentrez-le)

L’entrepreneur est devenu plus conscient de l’environnement après la conférence de l’ONU sur le climat COP26 en 2021. Il s’est vite rendu compte que, pour les dégâts qu’il a personnellement causés, il était temps de Walk It Back, comme l’indique le nom de sa campagne.

Il a décidé de reculer ses émissions en attirant l’attention sur diverses solutions pour éliminer définitivement le dioxyde de carbone de l’atmosphère.

Cohon, qui est basé à Londres, au Royaume-Uni, est parti de Trafalgar Square le 3 janvier et s’est rendu à la ligne d’arrivée le matin du 5 juin, en traversant le pont de Galata à Istanbul.

Plus de 70 personnes ont rejoint Cohon pour le soutenir lors de son voyage à travers 14 pays. Ils allaient des militants pour le climat et des dirigeants d’ONG aux politiciens et PDG de sociétés mondiales.

« Nous pensons que marcher est lent, mais c’est en fait le moyen le plus rapide de se connecter avec un autre humain », a déclaré Cohon.

« Vous marchez à côté de quelqu’un pendant huit heures et vous avez une conversation profonde, rencontrez des grands-mères et des gens du coin. On vous appelle et on vous demande de vous asseoir pour une tasse de thé et d’écouter les problèmes locaux concernant l’agriculture, la construction et la pollution de l’air.

Façons d’éliminer le CO2 de l’atmosphère

Cohon était également accompagné dans son périple par un conteneur maritime recyclé qui présentait une exposition d’exemples de solutions d’élimination du carbone. Dans l’autre moitié du conteneur, l’entrepreneur passait ses nuits.

Le conteneur lui-même a été transporté sur un camion à essence ordinaire, après plusieurs tentatives de l’équipe pour en acquérir un électrique.

« Nous avons essayé tellement, tellement, tellement dur … cependant, les distances sont tout simplement trop grandes pour le marché des véhicules électriques en ce moment », a déclaré Emily Benson, responsable du plaidoyer chez Walk It Back. Benson a noté que toutes les émissions de CO2 générées par la campagne seront ajoutées à « l’empreinte carbone de Cohon qui doit être supprimée ».

La campagne Walk It Back a présenté plusieurs solutions d’élimination du carbone. Benson a déclaré qu’elles allaient d’initiatives basées sur la nature telles que le reboisement et la culture de varech et d’algues à des approches plus hybrides, comme la production de biochar.

L’équipe de Cohon prépare une exposition éducative sur l’élimination du carbone d’un conteneur maritime recyclé. (Rentrez-le)

Le biochar est un produit organique similaire au charbon de bois riche en carbone. Il est créé par un processus appelé pyrolyse, dans lequel la biomasse ligneuse est chauffée en l’absence d’oxygène.

« Ce charbon de bois peut ensuite être broyé et utilisé dans votre agriculture ou dans votre jardinage. Et en fait, pour chaque tonne de biochar produite, vous envisagez d’éliminer entre deux ou trois tonnes de CO2 de l’atmosphère », a-t-elle ajouté.

Cependant, d’autres méthodes telles que la capture directe de l’air en sont encore à leurs débuts, telles que les plantes qui aspirent le CO2 de l’air et le minéralisent dans les roches.

« Il y en a un en Islande et il y en a un en Suisse qui éliminent en permanence le CO2 de notre atmosphère », a déclaré Benson. « Cependant, pour le moment, cela reste cher, nous devrons donc réduire ce coût à l’avenir. »

Se concentrer sur la bonne cause ?

Bien que la marche de Cohon n’élimine pas directement le CO2 de l’atmosphère, il a déclaré qu’il espère sensibiliser suffisamment aux solutions proposées et collaborer avec les villes européennes qui ont un impact majeur dans ce domaine.

Cependant, un expert du climat estime qu’il est peut-être trop tôt pour faire campagne en faveur de la technologie actuelle d’élimination du carbone.

« Je suis toujours ravie de voir les efforts qui sensibilisent aux stratégies qui fonctionnent lorsqu’il s’agit de faire face aux changements climatiques », a déclaré la Dre Sarah Burch, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et l’innovation en matière de durabilité, qui est également directrice exécutive du Waterloo Climate Institut en Ontario.

« Mais l’élimination du dioxyde de carbone, en particulier la capture directe dans l’air, est une technologie de niche qui n’est pas encore à l’échelle qui serait nécessaire pour avoir un impact significatif sur le climat », a-t-elle déclaré.

REGARDER | L’émission About That de CBC détaille l’interdiction des vols court-courriers en France : Ce que vous devez savoir sur l’interdiction des vols court-courriers en France | À propos de ça La France vient d’annoncer l’interdiction des vols court-courriers. Mais la politique a-t-elle autant d’impact sur l’environnement qu’on le prétend ? Andrew Chang explique ce qui se cache derrière l’interdiction et si son exécution tient ses promesses.

Burch a appelé à se concentrer davantage sur la réduction de la demande de combustibles fossiles et sur l’augmentation de la demande d’énergies solaires, éoliennes et autres énergies renouvelables, qui, selon elle, sont moins chères que jamais.

« Nous devons réduire notre dépendance aux moteurs à combustion interne et amener les gens à adopter des transports actifs comme le vélo et la marche, [invest in] transports en commun électrifiés et aussi véhicules électriques », a-t-elle déclaré.

Selon Burch, il est « absolument crucial » de se concentrer d’abord sur les stratégies de transport, les bâtiments, la production de combustibles fossiles et les procédés industriels pour l’acier et le ciment.

Tout en soutenant le motif derrière l’initiative de Cohon, Burch a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire pour supprimer l’empreinte carbone personnelle de l’homme d’affaires.

« S’il devait regarder ses investissements et le type d’industries à forte intensité de combustibles fossiles que ces investissements soutenaient, l’ampleur des émissions qu’il conduit à travers ces voies éclipse absolument ses émissions personnelles en termes de vols et de nourriture. »

‘La fin du début’

Cohon a déclaré qu’atteindre Istanbul n’était pas la ligne d’arrivée pour lui. Il a plus de plans pour des campagnes immersives, des marches et des pressions sur les gouvernements sur l’importance de prendre en compte les coûts des émissions de carbone dans la vie quotidienne des gens.

Mais avant que l’entrepreneur ne parte pour un autre voyage, il va se reposer en Turquie car il est arrivé juste à temps pour son 60e anniversaire.

« Je vais célébrer avec un bon massage et une partie de ma famille et de mes amis », a déclaré Cohon. « Et ce n’est que la fin du début de la campagne. Nous devons intégrer le coût du carbone dans notre système économique. Les gens doivent payer pour ça. »