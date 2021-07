Un homme d’affaires britannique décroche le jackpot alors que sa vieille cabine téléphonique est mise en vente à 35 000 £

On ne peut pas dire quand la chance va tourner pour le mieux. Une de ces histoires a été rapportée à Norfolk au Royaume-Uni, où un vendeur de cactus a découvert que la ferraille qu’il utilisait pour son magasin valait des milliers de dollars. Le mois dernier, Simon Ward, 53 ans, a ouvert sa boutique nommée Simply Cactus dans une cabine téléphonique rouge avec deux de ses amis à Tombland, Norfolk.

Simon utilisait une cabine téléphonique de couleur rouge antique au bord de la route pour présenter ses plantes. Simon et ses amis Timo Malagori et Dani Tagliaferra manquaient d’espace et ils ont donc décidé d’utiliser la cabine téléphonique rouge qui se trouvait inutilisée chez Simon.

Récemment, un client a remarqué la cabine téléphonique rouge et, après examen, a découvert qu’il s’agissait d’une pièce antique et que son coût était en lakhs. Maintenant, cette cabine téléphonique a été mise aux enchères en ligne à un prix stupéfiant de 35 000 £, soit environ 36 roupies lakh.

« Je suis surpris. Je ne l’ai découvert que lorsque quelqu’un est venu prendre des photos de la cabine téléphonique et a dit de la mettre en vente. La cabine téléphonique est maintenant mise aux enchères. Il a un prix de départ de 35 000 £. Je l’ai loué pendant six mois, mais il semble que l’entreprise de cactus sera sans abri après cela », a déclaré le propriétaire du magasin. Ward ne paie que 3 000 £ par an pour louer la petite zone, qui est câblée pour l’électricité et mesure 8 pi 3 pouces de hauteur.

Simon, en revanche, est mécontent de la vente de sa boîte. Il affirme que cette boîte a été importante dans le succès de son entreprise. La boîte utilisée pour capter l’attention des gens et les attirer vers elle. Simon vendait le cactus dans deux boîtes, dont l’une valait des millions de dollars. La deuxième case est normale. Les trois propriétaires craignent que si une boîte est vendue, ils ne pourraient pas continuer à exploiter leur entreprise.

Il existe de nombreuses cabines téléphoniques anciennes au Royaume-Uni. Des milliers de ces boîtes ont déjà été vendues. Simon et ses partenaires commerciaux ont été choqués par la nouvelle.

