Un homme d’affaires britannique arrêté pour avoir prétendument aidé un oligarque russe à échapper aux sanctions

Les autorités fédérales demandent l’extradition d’un homme d’affaires britannique arrêté mardi pour avoir prétendument aidé un oligarque russe à échapper aux sanctions, a annoncé le procureur américain du district sud de New York.

Graham Bonham-Carter, 62 ans, a été inculpé de fraude électronique et de complot en vue de violer les sanctions imposées à son patron, l’oligarque russe Oleg Vladimirovitch Deripaska.

Bonham-Carter a travaillé pour Deripaska pendant près de deux décennies et a géré ses propriétés aux États-Unis et à Londres, selon un acte d’accusation non scellé mardi.

L’année dernière, l’homme d’affaires aurait transmis des paiements totalisant plus d’un million de dollars à partir d’un compte bancaire en Russie “pour payer diverses dépenses associées aux propriétés américaines, y compris les salaires du personnel, les impôts fonciers et d’autres services, et pour entretenir et maintenir les États-Unis. Propriétés.”

“Le marché immobilier international et sa tristement célèbre opacité n’ont pas protégé Bonham-Carter de la diligence et de l’expertise des forces de l’ordre américaines et de nos partenaires”, a déclaré Andrew Adams, directeur du groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice, dans un communiqué.

“Ceux qui tenteraient de faire passer de l’argent illicite sur les marchés internationaux devraient en tenir compte : ni des relations puissantes ni des tromperies sophistiquées n’ont réussi à cacher les efforts de Bonham-Carter pour servir illégalement un oligarque sanctionné.”

Après que Deripaska ait acheté 18 œuvres d’art à une maison de vente aux enchères basée à New York en 2020, Bonham-Carter aurait organisé le transfert de l’art à Londres et payé 12 146,85 $ de frais d’expédition.

La maison de vente aux enchères a informé Bonham-Carter qu’elle “bloquerait” la propriété conformément aux sanctions américaines à moins qu’il ne puisse prouver qu’elle n’a pas été achetée par l’oligarque russe.

Bonham-Carter a ensuite envoyé un e-mail à la maison de vente aux enchères en juin 2021, leur disant à tort que “les fonds et la propriété n’appartiennent pas à M.[.] Deripaska”, selon l’acte d’accusation.

Bonham-Carter, qui est le deuxième cousin de l’actrice anglaise nominée aux Oscars Helena Bonham-Carter, risque jusqu’à 20 ans de prison pour chacun des trois chefs d’accusation auxquels il fait face.

Derispaka, initialement sanctionné en avril 2018 en réponse à l’annexion de la Crimée par la Russie, a également été inculpé le mois dernier pour avoir prétendument conspiré pour échapper aux sanctions américaines.

Selon cet acte d’accusation, Deripaska a aidé sa petite amie à se rendre aux États-Unis en 2020 afin qu’elle puisse donner naissance à leur enfant aux États-Unis.

“En dépit [Deripaska’s] soutien continu au régime russe, il a financé des centaines de milliers de dollars de transactions afin que son enfant puisse profiter du système de santé américain et du droit d’aînesse américain », a déclaré le procureur américain du district sud de New York.