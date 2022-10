Un homme d’affaires britannique arrêté pour “avoir aidé “l’industriel préféré de Poutine” à esquiver les sanctions américaines contre la guerre en Ukraine”

Un homme d’affaires britannique a été arrêté après avoir prétendument aidé un oligarque surnommé “l’industriel préféré” de Poutine à esquiver les sanctions américaines.

Graham Bonham-Carter, 62 ans, risque d’être extradé vers les États-Unis après avoir été accusé d’avoir financé des propriétés achetées par le milliardaire Oleg Deripaska et d’avoir expatrié ses œuvres d’art.

Graham Bonham-Carter, 62 ans, est accusé d’avoir aidé son riche copain russe à esquiver les sanctions américaines 1 crédit

Oleg Deripaska, 52 ans, a été sanctionné en 2018 pour ses liens avec Poutine et le Kremlin Crédit : Getty

Le magnat des affaires et cousin au second degré de la star hollywoodienne Helena Bonham-Carter a été arrêté mardi au Royaume-Uni.

Mais les procureurs américains demandent son extradition, a déclaré le ministère de la Justice.

Il aurait aidé le magnat de l’aluminium et ami proche de Poutine à entretenir ses propriétés aux États-Unis et à déplacer ses actifs, affirment les procureurs.

Deripaska, 54 ans, fait l’objet de sanctions américaines depuis 2018 pour ses liens présumés avec le Kremlin, tandis qu’une série d’autres oligarques ont été frappés de restrictions suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les entreprises et les banques ont été interdites d’avoir des relations avec le riche Russe en raison d’une série présumée d’activités criminelles.

Le ministère de la Justice allègue que son copain Bonham-Carter a ensuite créé une société sous ses ordres pour gérer ses somptueuses maisons.

L’homme d’affaires britannique est accusé d’avoir lancé GBCM Limited pour entretenir les coussinets en peluche, dont deux à New York et un à Washington DC.

De l’argent aurait été transféré d’un compte d’entreprise en Russie pour payer les salaires du personnel, les taxes foncières et pour entretenir les locaux de l’oligarque.

Les procureurs affirment que Bonham-Carter s’est engagé dans plus de 900 000 £ de transactions illicites pour financer le prétendu racket immobilier.

Il a également géré des propriétés résidentielles pour Deripaska à travers le Royaume-Uni et l’Europe, dit-on.

Damian Williams, le principal procureur fédéral de Manhattan, a déclaré: “Bonham-Carter a masqué l’origine du financement de l’entretien et de la gestion des somptueux actifs américains de Deripaska, en violation des sanctions internationales.”

L’homme de 62 ans travaille pour des entités contrôlées par Deripaska depuis juillet 2003, selon des documents judiciaires.

Bonham-Carter a régulièrement qualifié Deripaska de son “patron” dans une série de courriels – même aussi récemment que le 13 octobre de l’année dernière.

Dans un message, il a écrit : “Tout va bien, sauf que les banques continuent de me fermer à cause de mon affiliation à mon patron Oleg Deripaska.”

Bonham-Carter est également accusé d’avoir tenté de transférer des œuvres d’art achetées par l’ami de Poutine d’une maison de vente aux enchères de New York à Londres.

Il aurait prétendu à tort que l’œuvre n’appartenait pas à Deripaska – malgré l’envoi de la facture d’expédition à l’oligarque.

L’homme d’affaires fait maintenant face à trois chefs d’accusation : complot pour échapper aux sanctions américaines ; violation de la loi internationale sur les pouvoirs économiques d’urgence ; et la fraude électronique.

LE PAL DE POUTINE

Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Le DoJ a déclaré que leur enquête sur les explosifs avait été menée avec une “assistance substantielle” de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni.

Deripaska a également été frappé de sanctions par le Royaume-Uni cette année, car il était “étroitement associé” au Kremlin et à Poutine.

Il était l’un des sept oligarques réprimandés le 10 mars pour avoir été « impliqués dans la déstabilisation et la menace » de l’Ukraine.

Les comptes bancaires de Bonham-Carter ont été gelés pendant six mois au Westminster Magistrates ‘Court le même mois après qu’il a été allégué qu’ils contenaient de l’argent lié à Deripaska.

Quatre jours après l’imposition des sanctions à Deripaska, des manifestants ont fait irruption dans l’une de ses propriétés de Belgravia Square à Londres avant de déclarer qu’elle “appartient aux réfugiés ukrainiens”.

Ils ont pris le contrôle du manoir de 11 chambres à coucher de 50 millions de livres sterling et ont accroché des banderoles indiquant “Poutine va te faire foutre”.

L’industriel a fondé la société d’aluminium Rusal et est considéré comme un allié du président russe Vladimir Poutine.

Sa richesse a été estimée à plus de 2 milliards de livres sterling et il était autrefois l’homme le plus riche de Russie.

La NCA a déclaré que Bonham-Carter avait comparu devant le tribunal de première instance de Westminster à la suite de la demande d’extradition des États-Unis et avait été libéré sous caution.

Le bureau extérieur du FBI à New York et la division de contre-espionnage enquêtent sur l’affaire.

Un avocat de Bonham-Carter fait également face à des accusations de fraude électronique.

Les propriétés et actifs américains de Deripaska auraient été gérés par Bonham-Carter Crédit : EPA