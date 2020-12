Un propriétaire d’une société britannique d’accessoires pour téléphones a reçu 1,8 million de livres sterling de «pots-de-vin» pour agir en tant qu’intermédiaire pour le gouvernement et acheter des EPI à la Chine.

Khalid Hassan, 38 ans, possède la société de Birmingham Byte Technology, spécialisée dans les accessoires mobiles et les pièces de rechange – bien que ses derniers comptes indiquent qu’elle ne dispose que d’un actif de 12 000 £.

Il a maintenant été révélé qu’au début de la pandémie, Hassan avait aidé à négocier un contrat entre le ministère de la Santé et les fabricants chinois pour 288 millions d’articles d’EPI.

Khalid Hassan a déclaré avoir reçu des « pots-de-vin » en espèces pour chaque envoi d’EPI arrivé au Royaume-Uni en provenance de Chine

Il a récemment publié sur LinkedIn: « Avec tous ces discours sur une société sans numéraire, les paiements numériques, etc., certains d’entre nous préfèrent la bonne façon de faire des paiements à l’ancienne … CASH »

Les articles, pour la plupart des masques, ont été achetés à des entreprises chinoises, Hassan leur disant que les masques étaient destinés au Pakistan.

Il l’a fait, affirme-t-il, parce que cela a déplacé la commande en «haut de la file d’attente» et s’il avait dit qu’ils étaient à destination du Royaume-Uni, il y aurait eu un retard de deux mois.

En échange, Hassan a déclaré avoir reçu des «pots-de-vin» en espèces pour chaque envoi d’EPI arrivé au Royaume-Uni.

Il a récemment publié sur LinkedIn: « Avec tous ces discours sur une société sans numéraire, les paiements numériques, etc., certains d’entre nous préfèrent la bonne façon de faire des paiements à l’ancienne … CASH. »

Hassan a déclaré au Sun qu’il n’avait pas voulu être payé par le ministère de la Santé en raison des retards dans le traitement des énormes sommes d’argent via son compte bancaire HSBC.

Il a également déclaré que le retard dans son paiement aurait retardé la livraison de l’EPI.

Pour contourner ce problème, il a dit aux responsables britanniques d’acheter directement auprès des fournisseurs chinois, tout en s’approvisionnant et en inspectant les produits.

Il recevrait alors ses «pots-de-vin» en espèces.

Hassan a déclaré qu’il gardait l’argent dans un coffre-fort et en avait déposé une partie sur un compte bancaire chinois.

Il a également affirmé que le ministère de la Santé était «pleinement conscient» de l’arrangement.

Hassan a ajouté: « Je l’ai passé devant les gars du MoD: ‘Je vais leur dire [the Chinese suppliers] nous allons au Pakistan. Ils ont ri et ont dit: « Essayez-le. »

Message de Hassan révélant qu’il avait reçu un contrat pour fournir des millions d’articles d’EPI au NHS

Certains des articles d’EPI, principalement des masques, expédiés de Chine en Grande-Bretagne, achetés par Hassan

Il a ajouté qu’il gagnait son premier million à 32 ans et que son objectif était d’aider le pays.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Tout au long de la pandémie, il y a eu une demande mondiale d’EPI, créant des marchés hautement compétitifs. Nous avons utilisé les voies les plus rapides et les plus accessibles pour acheter les EPI essentiels à nos travailleurs de première ligne.

Comme le reconnaît le récent rapport NAO, au cours de cette pandémie sans précédent, tous les fournisseurs du NHS audités ont toujours été en mesure d’obtenir ce dont ils avaient besoin à temps grâce aux efforts du gouvernement, du NHS, des forces armées, des fonctionnaires et de l’industrie qui ont livré plus de 5,1 milliards d’articles. d’EPI sur la ligne de front à une vitesse record.

Une enquête a révélé le mois dernier que des entreprises sans expérience dans la fourniture d’EPI avaient remporté des contrats lucratifs avec le gouvernement au plus fort de la pandémie.

Le gouvernement a assoupli la réglementation des marchés publics pour permettre aux fonctionnaires d’attribuer des marchés sans appel d’offres.

Cela a vu une équipe gouvernementale d’EPI de plus de 450 employés répartis dans plusieurs départements, distribuer plus de 6900 contrats d’une valeur de 18 milliards de livres sterling.

De manière controversée, les entreprises sans antécédents d’EPI se sont vu remettre des millions, le processus étant critiqué pour le «copinage».