Un homme d’affaires britannique a épinglé une hôtesse de l’air contre le cockpit et en a poussé une autre après s’être vu refuser un dîner végétarien

Un homme d’affaires BRITANNIQUE a attaqué deux agents de bord après s’être vu refuser un dîner végétarien.

Robert David Croizat a épinglé une hôtesse de l’air contre la porte du cockpit et en a poussé une autre après avoir découvert que les repas végétariens n’étaient servis qu’en première classe.

Le Britannique Robert David Croizat a été arrêté après avoir agressé deux hôtesses de l’air Crédit : Comté de Broward

L’épreuve s’est déroulée sur un vol American Airlines de la Barbade à Miami Crédit : AFP

Sur le vol d’American Airlines, il a tenté de prendre d’assaut le cockpit pour se plaindre du service rendu au commandant de bord, selon des documents judiciaires.

Croizat a été arrêté et a plaidé coupable d’agression pour délit devant la Cour fédérale de Miami le 3 septembre.

Une deuxième accusation d’interférence avec un équipage de conduite a été abandonnée.

Pendant le vol de la Barbade à Miami, Croizat a appelé un préposé en tant qu’employé après qu’on lui ait dit que les repas végétariens n’étaient pas servis dans sa cabine.

Il pensait que le steward avait été impoli avec lui et « a exprimé son mécontentement que seules des options de repas végétariens soient disponibles dans la cabine de première classe », documents judiciaires obtenus par le New York Post show.

Deux hôtesses de l’air sont venues aider et Croizat a admis qu’il avait bu deux verres puis « agressivement, exigeant et fort a ordonné aux hôtesses de l’air de » faire sortir le capitaine ici « ».

Le végétarien impétueux s’est levé et a poussé une hôtesse deux fois avant de se diriger vers le cockpit où il a épinglé une autre hôtesse contre la porte.

La plainte pénale déposée devant le tribunal indique que Croizat a été prié de s’asseoir mais « a refusé d’obtempérer et a poussé [the second flight attendant] FA 2, la plaquant brièvement contre la porte du cockpit ».

Un autre passager a alors forcé l’homme d’affaires à se rasseoir.

L’équipage a ensuite placé un chariot entre la cabine et le cockpit pour empêcher l’homme d’atteindre la porte.

Les documents judiciaires indiquent: « Le commandant de bord a appelé le contrôle de la circulation aérienne pour signaler l’incident pendant le vol, informant le contrôle de la circulation aérienne qu’il y avait eu une tentative de brèche dans le cockpit. »

Croizat s’était rendu à Miami, en Floride, pour passer cinq jours avec son fils.

Avant sa comparution devant le tribunal, l’homme d’affaires furieux a demandé à rentrer chez lui, se plaignant qu’il était trop cher de rester à Miami en louant des Airbnbs.

Sa demande a été refusée.

L’avocat de la défense de Croizat, Barry Wax, a déclaré au Daily Beast que le comportement de Croizat semblait plus extrême qu’il ne l’était.

American Airlines a été jointe pour commenter.