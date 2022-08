Un homme d’affaires bien connu de Kelowna décède subitement

Un homme d’affaires célèbre de Maple Ridge et de Kelowna est décédé subitement.

Ian Speckman, qui a eu une longue carrière dans l’industrie automobile, est décédé subitement le 3 août, à l’âge de 60 ans.

Speckman était bien connu pour la publicité de son concessionnaire Maple Ridge Chrysler-Jeep-Dodge, qui passait régulièrement à la radio et à la télévision.

Les publicités accrocheuses comprenaient des échanges de va-et-vient sur les véhicules et se terminaient toujours par la phrase « Nous sommes plus proches que vous ne le pensez ». Ses publicités ont été diffusées lors d’événements aussi prestigieux que les séries éliminatoires de la coupe Stanley et les séries mondiales.

Il a été concessionnaire principal chez Maple Ridge Chrysler à partir de 2005, et également concessionnaire des concessions Maple Ridge Fiat et Volkswagen pour des durées plus courtes.

Speckman a déménagé dans l’Okanagan au printemps 2018 et était un concessionnaire partenaire chez Kelowna Chevrolet. C’était un vendeur de voitures qui avait travaillé pendant 37 ans dans l’industrie.

Les nombreux messages de condoléances à sa famille montrent à quel point il était un homme d’affaires agréable et juste.

Tellement attristé d’apprendre le décès soudain de Ian Speckman de Kelowna Chevrolet. Ian était un partisan de longue date du Moj Shootout à l’époque de Whistler et vient de jouer dans notre événement de Kelowna. #RIPIAN – Bob “Le Moj” Marjanovich (@The_Real_Moj) 3 août 2022

“Il était probablement l’être humain le plus authentique que j’ai jamais rencontré dans ma vie. Il voulait avoir un impact sur la vie des gens et élever tout le monde », a déclaré Jason Wandler, directeur des ventes chez le concessionnaire de Kelowna et ami proche de Speckman. “Il était ainsi dans sa vie personnelle et dans son entreprise.”

Wandler l’a qualifié de légende de l’industrie automobile, pour le succès de ses entreprises et pour le mentorat d’autres personnes de l’industrie.

“Il était le roi du marketing”, a-t-il déclaré, ajoutant que Speckman était passé de la gestion de l’un des concessionnaires Chrysler les plus prospères au Canada à la création du plus grand magasin GM de la Colombie-Britannique.

“Il était un faiseur de différence.”

L’ancien maire de Maple Ridge, Ernie Daykin, a déclaré qu’il connaissait Speckman à la fois comme un homme d’affaires qui attirait des clients de toute la région et comme un promoteur de sa ville natale. Il a déclaré que Speckman avait donné des fonds importants à la Maple Ridge Community Foundation, pour aider à payer les repas scolaires des enfants.

“Il était vraiment favorable”, a déclaré Daykin. “C’était un gars à l’esprit communautaire qui aimait évidemment le succès.”

Speckman et sa femme Lena ont eu trois fils – Alex, Joel et Luke. Il laisse également dans le deuil son frère Janneke, son frère Rick et sa sœur May.

Une célébration de la vie aura lieu le 27 août à midi à l’église Evangel de Kelowna, et au lieu de fleurs, la famille demande des dons à l’organisme de bienfaisance préféré de Speckman, le Canucks Autism Network.

