Un homme d’affaires américain serait en pourparlers pour racheter Everton

Le propriétaire actuel d’Everton, Farhad Moshiri, serait en pourparlers pour vendre son club pour environ 444 millions de dollars à un homme d’affaires américain. Le Financial Times affirme que le prétendant potentiel est Maciek Kaminski.

Kaminski est le fondateur et président de Kaminski Asset Management. Il a quitté la Pologne pour le Minnesota à l’âge de huit ans. Il a étudié à l’Université du Minnesota, où il a obtenu un baccalauréat en biologie et en physique. H Kaminski s’est distingué dans les années 1990 lorsqu’il a fondé le Kaminski Poland Fund. À l’époque, il s’agissait du premier et du seul fonds d’investissement axé sur la Pologne aux États-Unis.

Selon le rapport, les pourparlers entre les deux parties ont progressé ces derniers jours. Cependant, aucun accord n’a été finalisé. De plus, tout accord potentiel nécessite l’approbation de la Premier League. En outre, le marché financier actuellement instable au Royaume-Uni complique toute transaction.

L’homme d’affaires américain lorgne sur Everton

Moshiri a commencé son investissement dans Everton il y a six ans. Il était auparavant propriétaire minoritaire d’Arsenal avant de vendre ses actions pour prendre une participation majoritaire dans Everton en 2018. Moshiri a vendu ses actions d’Arsenal à Alisher Usmanov. Le milliardaire a ensuite tenté en vain de prendre le contrôle d’Arsenal, Stan Kroenke ayant remporté l’offre.

Cependant, les deux entreprises sont restées partenaires. Usmanov a continué d’avoir des liens financiers avec Everton jusqu’au début de cette année. L’homme d’affaires russe a vu ses avoirs gelés par l’Union européenne en mai en raison de l’invasion de l’Ukraine par son pays. Il a été rapporté qu’Usmanov était proche du président russe Vladimir Poutine.

Une vue d’ensemble de l’incroyable progression 🤩 Des poutres inclinées sont maintenant installées dans la tribune est en plein développement, la tribune ouest étant également une ruche d’activité. Pendant ce temps, on peut voir des fermes de toit s’assembler dans les deux structures temporaires côté terrain. pic.twitter.com/4z2AnHoXD2 – Stade d’Everton (@EvertonStadium) 29 septembre 2022

Depuis l’épreuve avec Usmanov, Moshiri aurait cherché un nouveau partenariat pour aider à financer un nouveau stade pour le club. Bien que cela ait évidemment fait spéculer beaucoup sur le fait qu’il vendrait potentiellement Everton, Moshiri a nié les affirmations. “Il sera toujours pragmatique d’explorer toutes les opportunités d’investissement potentielles”, a déclaré Moshiri en juillet. “Mais je tiens à vous rassurer tous sur le fait qu’Everton Football Club n’est pas à vendre.”

Néanmoins, il semble qu’un accord pour changer de propriétaire puisse être conclu. Moshiri pourrait enfin être prêt à vendre pour des raisons économiques. Everton a enregistré des pertes massives au cours des trois derniers exercices. En fait, le club aurait accumulé une perte nette de plus de 400 millions de dollars entre les saisons 2018/19 et 2020/21.

PHOTO : IMAGO / Sportimage