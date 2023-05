Un homme d’affaires américain rachète 45% du capital de Birmingham City

Tom Wagner, un gestionnaire de fonds spéculatifs américain a accepté d’acheter 45,64% de Birmingham City sous son groupe Shelby Companies Limited. Pour référence, 24% de ces actions proviennent de Birmingham Sports Holdings Limited. Les 21,64 % restants proviennent d’Oriental Rainbow Investments et d’Achiever Global Group. En conséquence, Wagner prend également le contrôle total du terrain du club, le stade St. Andrew’s.

Wagner a écrit une lettre aux fans du club qui expose ses priorités et ses ambitions avec le club. Une grande partie de cela tourne autour du stade, qu’il possède maintenant dans son intégralité.

« La première étape de la transition consiste à s’assurer que St. Andrew’s est adapté à son objectif », a écrit Wagner. « Les partisans, les joueurs et nos partenaires méritent un St. Andrew’s amélioré. Nous prévoyons de travailler en partenariat avec le conseil municipal pour explorer toutes les options qui s’offrent à nous pour transformer notre infrastructure physique. Indépendamment de ce que l’avenir nous réserve, St. Andrew’s continuera de faire partie de notre communauté et de notre histoire.

Wagner prévoit de mettre en place des partenariats commerciaux et des améliorations d’infrastructure pour augmenter les revenus. C’est la partie centrale des plans de l’Américain Wagner avec Birmingham City. Une grande partie de l’identité du club consiste à développer les jeunes talents. Jude Bellingham serait la plus récente exportation phare du club. Cela continuera, mais il en sera de même pour les investissements dans les équipes masculines et féminines du club afin d’améliorer le produit sur le terrain.

Birmingham City est la dernière à tomber sous contrôle américain

En Premier League, il y a 10 clubs qui ont au moins une certaine propriété américaine. Les principaux contributeurs à cela sont Manchester United, Chelsea, Liverpool et Arsenal. Alors que chacun de ces clubs est certainement plus grand que Birmingham City, l’acquisition du club par Wagner représente la tendance croissante de la propriété américaine des clubs anglais. Après tout, des clubs comme Millwall, Swansea et Burnley dans le championnat de cette saison ont également des propriétaires américains.

Il n’y avait aucune somme d’argent spécifiée dans l’achat par Wagner des 45,64% de Birmingham City. Les deux accords sont soumis à l’approbation de l’EFL et de la Bourse de Hong Kong. C’est là que Birmingham Sports Holdings Limited est cotée en bourse.

