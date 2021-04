Un homme d’affaires américain qui avait fumé de la marijuana chez lui avant de s’envoler pour Dubaï a été arrêté après que des traces de la drogue aient été retrouvées dans ses urines. Il risque maintenant trois ans de prison. Peter Clark, 51 ans, de Las Vegas, s’était envolé pour Dubaï le 24 février à la recherche de studios d’enregistrement professionnels. Cependant, lors de son premier jour de voyage d’affaires aux Émirats arabes unis, il est tombé malade d’une pancréatite et s’est précipité à l’hôpital pour des soins d’urgence. Les médecins ont prélevé son échantillon d’urine pour rechercher des drogues qui présentaient des traces de résidus de marijuana et le personnel de l’hôpital l’a signalé à la police comme l’exige la loi de Dubaï. La police s’est rapidement présentée sur les lieux pour l’inculper et Peter a été arrêté et mis derrière les barreaux pendant trois jours.

Un rapport en Détenu à Dubaï déclare que Peter, un concepteur de jeux vidéo à la retraite, a été menotté le 3 mars et emmené au poste de police d’Al Barsha où il a été placé dans une cellule de détention avec trois autres hommes. Peter ne savait pas pourquoi il était arrêté car il était au courant de la loi stricte et n’avait pas apporté de drogue aux EAU, ni n’en consommait à Dubaï.

Peter se sentait toujours extrêmement mal après avoir été libéré et a été emmené à l’unité de lutte contre les stupéfiants où il a été «jeté dans une cellule sale avec au moins dix autres hommes arrêtés pour possession de drogue». Les rapports indiquent que la police a rejeté ses demandes répétées d’aide et de médicaments qui lui avaient été fournis par l’hôpital, provoquant l’infection d’une veine de son coude gauche.

Le 6 mars, on a dit à Peter de retourner à son hôtel pour attendre d’autres contacts de la police. Mais maintenant, cela fait plus d’un mois et il est toujours à Dubaï «sans intervention» et risque des années de prison.

Parler à Courrier quotidien, il a dit à quel point il était « absolument stupéfait » après avoir appris qu’il était accusé « en raison de la marijuana résiduelle » dans son système qu’il fumait légalement en Amérique « bien avant même de monter dans l’avion. »

Radha Stirling, fondatrice de Détenu à Dubaï, qui représente Peter, a déclaré que l’application arbitraire des lois par les Émirats arabes unis et le manque de résultats juridiques prévisibles entraîneraient des années de prison pour Peter même pour avoir fumé de la marijuana légalement et même après avoir été reconnu innocent, il pourrait être traîné à travers un procédure judiciaire lente et coûteuse.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici