Un homme d’affaires américain est en grève de la faim après avoir été torturé dans une prison infernale de Dubaï pendant une peine de 47 ans de prison pour fraude, selon des militants des droits humains.

Le Texan diabétique Zack Shahin, 57 ans, est « brisé et battu », et souffre de nombreux problèmes de santé dus à des années de négligence, prévient Detained International.

Le citoyen américain Zack Shahin est emprisonné à Dubaï depuis 2008 Crédit : Sauvez Zack Shahin

L’homme d’affaires est originaire de Houston, Texas, États-Unis Crédit : International détenu

Ancien cadre de PepsiCo, Zack a été arrêté en 2008, soupçonné d’avoir détourné des millions de dollars alors qu’il était PDG du promoteur immobilier Deyaar, basé à Dubaï.

L’homme de Houston est considéré comme l’un des plus anciens prisonniers américains en col blanc à l’étranger dans le monde, selon Detained International (DI).

Le groupe de défense des droits humains a été nommé pour le conseiller, lui et sa famille, dans son combat de près de deux décennies pour la justice à Dubaï.

Zack « mourra en prison », selon Martin Lonergan, directeur des opérations de Detained.

L’homme basé au Royaume-Uni a déclaré au Sun Online: « Zack a été pris dans un scandale de corruption local et était le bouc émissaire.

« Il a été détenu illégalement pendant neuf ans sans condamnation. Zack est détenu en prison à Dubaï et soumis à la torture.

« Le corps de Zack est brisé et battu, et ils n’ont pas réussi à lui administrer ses médicaments – il prend des médicaments pour la tension artérielle, souffre de diabète, il a de nombreux problèmes de santé.

« Il a passé des mois à l’hôpital pour des réparations de traumatismes; il reçoit un bon coup de pied.

« Zack est vieux maintenant, alors ils le négligent, il a une mauvaise nourriture et est emprisonné dans des conditions glaciales – vous ne voudriez pas garder un chien là-dedans. »

Zack, à droite, avec Samuel L. Jackson Crédit : International détenu

Martin dit qu’il a personnellement été témoin de l’état de Zack, car il était détenu dans la même prison.

Mais il a eu la chance d’être libéré après intervention de l’ambassade d’Irlande, et « il n’y avait aucun dossier contre moi ».

Il a déclaré: « Zack a vécu la majeure partie de sa vie aux États-Unis, a travaillé pour PepsiCola. Sa femme vit toujours à Houston et ses deux enfants, qui ont dans la mi-vingtaine, sont tous deux à l’université en Amérique.

« Il a été condamné pour abus de confiance – il a été cadre supérieur de Pepsi pendant de nombreuses années dans la région, mais a été nommé PDG d’une société immobilière, Deyaar, détenue par la Dubai Islamic Bank.

« Zack a pris la société en bourse pour la banque et elle est devenue la deuxième plus grande société de développement immobilier de la région.

« Et en 2008, lorsqu’une chasse aux sorcières s’est poursuivie parmi les hauts émiratis, qui n’ont finalement jamais été emprisonnés, il a été détenu, détenu et torturé pendant neuf ans et finalement reconnu coupable d’abus de confiance.

« Il a été emprisonné pendant 14 ans et il lui reste encore 33 ans.

« Ils peuvent le prolonger davantage, s’il ne peut pas rembourser l’argent qu’il aurait détourné. Ils ont affirmé que 30 millions de dollars avaient été volés. »

Il a entamé une grève de la faim en prison, fin mai 2021 Crédit : International détenu

Sa famille ne l’a pas vu depuis des années – Zack est photographié ci-dessus avec sa femme, Soha Crédit : International détenu

Zack a été détenu arbitrairement pendant neuf ans jusqu’en 2016, date à laquelle les tribunaux de Dubaï l’ont condamné à 47 ans pour « abus de confiance ».

Mais Martin a allégué qu’« il n’y a aucune trace de l’argent, les auditeurs ne l’ont jamais trouvé en la possession de Zack ou ailleurs.

« Il n’était pas du coin, et quelqu’un doit aller en prison. Il est condamné à mourir en prison. »

Martin a ajouté qu’alors qu’il était personnellement détenu « pendant une période à Dubaï, j’ai vu des hommes mourir autour de moi de Covid, alors qu’il était détenu dans des conditions inhumaines, dégradantes, c’est horrible.

« Il était dans la cellule à côté de chez moi.

« Zack vit de slops et de riz ; les lumières sont allumées 24 heures sur 24, il n’y a pas d’air frais et il n’est jamais autorisé à sortir.

« Comment a-t-il survécu si longtemps ? Je ne sais pas. Il existe.

« Zack avait l’air horrible, il est en train de mourir, il fait maintenant une grève de la faim.

« Il a écrit à l’ambassade américaine le 27 mai pour dire qu’il est en grève de la faim. »

Zack est considéré comme l’un des plus anciens prisonniers en col blanc américains à l’étranger dans le monde Crédit : International détenu

L’ambassade a été informée que Zack aurait « été soumis à la torture, à la détention arbitraire et à la disparition forcée ».

Le Sun a sollicité les commentaires de l’ambassade des États-Unis à Dubaï et du département d’État américain.

En confirmant sa grève de la faim au consulat général des États-Unis à Dubaï, Charles McClellan, Zack a écrit dans une lettre déchirante : « Après 14 ans d’injustice, de mauvais traitements, de torture mentale et physique et de combat acharné, j’ai finalement accepté que je ne quittera pas cet endroit debout sur mes pieds et ne sera pas autorisé à vivre en paix.

« J’ai enduré toutes les douleurs physiques et mentales que j’ai pu.

« Avec aucune fin prévue à cette bataille en cours, j’ai commencé une grève de la faim et suspendu tout apport médical, la suspension d’eau à suivre. »

Jordan Schneider, directeur des opérations américaines chez DI a déclaré : « En tant que compatriote américain, je suis consterné par les graves violations de ses droits humains que Zack subit aux mains de Dubaï.

« Je suis reconnaissant à moi-même et à l’ensemble de l’équipe de Detained d’être en mesure de fournir soutien et assistance à Zack et à sa famille dans leur combat pour sa liberté et, finalement, sa vie. »