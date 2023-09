Un homme d’affaires accusé de corruption Bob Menendez arrêté à l’aéroport JFK

Un homme d’affaires égyptien accusé d’avoir soudoyé un sénateur américain Bob Menéndez avec des centaines de milliers de dollars en échange d’informations et d’un traitement de faveur pour le gouvernement égyptien a été arrêté après avoir pris l’avion pour Aéroport JFK mardi soir.

Wael Hana, 40 ans, a été arrêté alors qu’il atterrissait à l’aéroport de New York, selon The Associated Press.

Le résident du New Jersey, originaire d’Égypte, a ensuite comparu pour sa mise en accusation où il a plaidé non coupable des accusations de complot en vue de commettre un crime. corruption et complot en vue de commettre une fraude dans les services honnêtes.

Il a été libéré sous caution personnelle de 5 millions de dollars et a reçu l’ordre de rendre son passeport.

Aux termes de sa caution, il sera soumis à une surveillance de localisation GPS, devra respecter un couvre-feu pour se rendre à son domicile du New Jersey de 20 heures à 8 heures du matin et il lui sera interdit de contacter ses coaccusés ou tout témoin dans l’affaire.

Toutes ses actions dans son entreprise d’exportation halal Capital Management EG ont été saisies en garantie de sa libération.

Après sa comparution devant le tribunal, l’avocat de M. Hana, Larry Lustberg, a déclaré que l’homme d’affaires était « volontairement » retourné aux États-Unis pour faire face à des accusations.

Il « est revenu volontairement d’Egypte afin d’avoir l’opportunité de prouver son innocence, ce que nous sommes convaincus qu’il pourra faire après un procès complet et équitable », a-t-il déclaré dans un communiqué.

M. Hana a été inculpé vendredi dans un acte d’accusation, accusant M. Menendez et ses complices présumés d’un vaste la corruption et scandale de corruption.

M. Menendez, qui représente le New Jersey au Sénat depuis 2006 et était le leader démocrate de la commission des relations étrangères du Sénat, doit comparaître devant le tribunal pour sa mise en accusation mercredi.

Le sénateur est accusé d’avoir accepté des centaines de milliers de dollars en espèces, des lingots d’or et une Mercedes-Benz en pots-de-vin par trois hommes d’affaires du New Jersey.

Wael Hana quitte le palais de justice fédéral de New York après sa mise en accusation (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

En échange, le sénateur aurait transmis des informations gouvernementales sensibles à des responsables égyptiens, utilisé sa position pour aider le gouvernement égyptien et tenté de pousser les procureurs fédéraux à abandonner les enquêtes criminelles liées aux hommes d’affaires.

Une perquisition au domicile de M. Menendez a permis de découvrir plus de 480 000 $ en espèces dans des enveloppes et cachés dans des vêtements.

Il est accusé de complot en vue de commettre des pots-de-vin, de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes et de complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel.

Outre M. Menendez et M. Hana, l’épouse du sénateur Nadine Menendez, le promoteur immobilier du New Jersey Fred Daibes et son associé Jose Uribe ont tous été inculpés dans cette affaire.

Selon l’acte d’accusation, M. Hana a conclu un accord avec les Menendez pour leur fournir des pots-de-vin en échange de faveurs envers le gouvernement égyptien et son entreprise.

Cela incluait que M. Menendez aurait fait pression sur un responsable du ministère de l’Agriculture pour qu’il protège le monopole dont jouissait son entreprise halal.

Depuis l’annonce de la nouvelle, un nombre croissant de sénateurs démocrates ont appelé M. Menendez à démissionner.

M. Menendez refuse de se retirer et a riposté à l’acte d’accusation en affirmant que « ceux qui sont derrière cette campagne ne peuvent tout simplement pas accepter qu’un Latino-Américain de première génération, issu de modestes débuts, puisse devenir sénateur américain ».