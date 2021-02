Un homme d’affaires a exporté illégalement des véhicules au Liban

PROVIDENCE, RI (AP) – Un homme d’affaires du Rhode Island qui dirige une société de vente d’automobiles a exporté illégalement 19 véhicules vers le Liban, ont annoncé mercredi les procureurs fédéraux.

Carlo Fakhri, 50 ans, qui exploite D’Agostino’s Auto Sales and Salvage, Inc., à North Providence, est accusé d’avoir enfreint une loi qui l’oblige à fournir le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les coordonnées corrects de l’acheteur et du destinataire. de chaque véhicule au département américain du commerce, selon le bureau du procureur américain du Rhode Island.

La loi est conçue pour aider le gouvernement fédéral à empêcher l’exportation de véhicules automobiles et d’autres articles vers des destinations ou des utilisateurs finaux non autorisés.

Un e-mail demandant un commentaire a été laissé à son avocat.

Fakhri, un citoyen américain originaire du Liban qui vit maintenant à Fall River, dans le Massachusetts, a été interpellé mercredi pour soumission de fausses informations d’exportation et contrebande. Il a été libéré sous engagement personnel après avoir plaidé non coupable.

Il aurait envoyé 15 camionnettes, un véhicule de tourisme et trois SUV au Liban.

S’il est reconnu coupable, il risque 15 ans de prison.