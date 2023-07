Un homme d’Addison accusé de fuite aggravée, échappant à la suite d’une poursuite à grande vitesse – Shaw Local

Bond a été fixé vendredi à 75 000 $ pour un homme d’Addison accusé d’avoir dirigé la police dans une poursuite à grande vitesse.

Nikko De Pasquale, 29 ans, du bloc 100 de South Iowa Avenue, est accusé de deux chefs de fuite aggravée et d’avoir échappé à un policier et de multiples infractions mineures au code de la route. De Pasquale est actuellement en liberté conditionnelle pour utilisation non autorisée d’une arme par un criminel et évasion, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Vers 23 h 57, le 6 juillet, la police de Villa Park a observé un coupé Pontiac 2002 rouge circulant vers le nord sur Ardmore Avenue et désobéissant à un panneau d’arrêt à grande vitesse sur Jackson Street. Les agents ont tenté de déclencher un contrôle routier, selon le communiqué.

Au lieu de s’arrêter, De Pasquale aurait fait demi-tour et accéléré loin de la police. Il est allégué que De Pasquale a atteint des vitesses de plus de 89 mph dans une zone de 25 mph. Après que la police a déployé avec succès un bâton d’arrêt mobile, qui a dégonflé le pneu du passager arrière, De Pasquale aurait continué à diriger les agents dans une poursuite sur l’Interstate 290 en direction est.

De Pasquale a continué sur l’autoroute lorsqu’un deuxième bâton d’arrêt mobile a été utilisé pour dégonfler le pneu du passager avant. De Pasquale a quitté l’Interstate 290 à la sortie North Avenue à Elmhurst, a conduit dans Northlake, a fait un autre demi-tour et est rentré sur l’Interstate 290 en direction ouest. Après être entré sur l’autoroute, le véhicule s’est arrêté près de la rue York, moment auquel la police a arrêté De Pasquale, selon le communiqué.

« Malheureusement, nous n’avons pas encore constaté de diminution significative du nombre d’affaires impliquant des accusés fuyant la police », a déclaré le procureur du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. « Ce type de conduite est extrêmement dangereux et met non seulement le conducteur en danger, mais met également les policiers impliqués et le public en danger. Encore une fois, j’exhorte tous les automobilistes, si vous voyez des feux clignotants derrière vous, arrêtez-vous.

« La communauté des forces de l’ordre et les citoyens du comté de DuPage ne toléreront pas les actions dangereuses présumées commises par l’accusé », a déclaré le chef de la police de Villa Park, Michael Riva, dans le communiqué. « Lorsqu’un délinquant s’éloigne de la police à grande vitesse, il y a un mépris total pour la vie de ceux qui l’entourent. Le service de police de Villa Park s’engage à poursuivre et à arrêter tous ceux qui mettent en danger la sécurité et le bien-être de cette communauté et des communautés environnantes. Nous sommes tous dans le même bateau pour maintenir un mode de vie sûr pour tous.

La prochaine comparution devant le tribunal de De Pasquale est prévue pour le 31 juillet pour une mise en accusation.