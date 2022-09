Un homme d’Abbotsford qui a publié des photos seins nus de son ex-petite amie écope d’une peine avec sursis – Kelowna Capital News

Un homme qui a publié des photos révélatrices de sa petite amie sur les réseaux sociaux après sa rupture avec lui a été condamné à une peine avec sursis et à deux ans de probation.

Kaiden Harris, 23 ans, a été condamné le 21 septembre par le tribunal provincial d’Abbotsford après avoir précédemment plaidé coupable de harcèlement criminel.

Deux autres accusations – extorsion et distribution d’images intimes – ont été suspendues.

La peine que Harris a reçue était ce que son avocat, Alexis Falk, avait recommandé lors de son audience de détermination de la peine en août, tandis que l’avocate de la Couronne Dorothy Tsui avait suggéré une peine avec sursis de six mois (assignation à résidence) et un an de probation.

Le tribunal a appris que Harris avait continuellement appelé et envoyé un texto à son ex-petite amie en avril 2020 après sa rupture avec lui.

Même après un avertissement du service de police d’Abbotsford pour mettre fin au comportement, Harris a appelé la femme entre 250 et 300 fois les 24 et 25 avril 2020.

Entrecoupés d’appels, de nombreux messages texte, dont plusieurs dans lesquels Harris lui a dit de répondre aux appels ou de publier des photos d’elle nue sur les réseaux sociaux.

Le soir du 24 avril, il a publié plusieurs photos de la femme sur son compte Instagram personnel et via le site de partage de photos VSCO. Une des photos la montrait seins nus.

Harris a ensuite publié une deuxième série de photos sur Instagram montrant la victime en sous-vêtements et seins nus.

Lorsque la femme a appelé Harris et l’a supplié de retirer les photos, la réponse de Harris a été : “Revenez avec moi et je retirerai les photos.”

Harris a été arrêté pour harcèlement criminel dans la soirée du 26 avril 2020 et l’officier qui l’a arrêté lui a dit de retirer les photos, ce qu’il a fait.

Une condamnation avec sursis signifie que Harris recevra un casier judiciaire s’il viole les conditions de sa probation et pourrait aller en prison.

