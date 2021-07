Un homme cuisine un œuf d’autruche géant dans la forêt norvégienne, une vidéo devient virale

Une vidéo virale d’un homme cuisinant et mangeant un œuf d’autruche a refait surface sur les réseaux sociaux. On dit qu’un œuf d’autruche équivaut à 24 œufs de poule. Le clip initialement partagé sur YouTube par une chaîne nommée Fire Kitchen montre un homme essayant de casser l’énorme œuf avec un gros couteau. Puis il le verse dans une casserole en métal lourd. Peu de temps après, il ajuste le jaune et assaisonne l’œuf avec de la poudre de chili, du poivre et du sel. Le cuisinier fait également griller du pain pour accompagner le plat.

La vidéo a été tournée dans une forêt en Norvège et toute la cuisine a été faite au feu de bois. Une fois que l’œuf est semi-frit, le cuisinier est vu en train de tremper le pain et de le manger. Le clip sur la chaîne officielle a franchi le million de vues et a reçu plus de 11 000 likes. La plupart des commentaires sur le post sont ceux de l’étonnement et de l’incrédulité quant à la façon dont on peut manger un si gros œuf.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=176520043680929

Dans une autre vidéo sur la même chaîne, le cuisinier a montré à ses téléspectateurs à quoi ressemble un œuf d’autruche bouilli. Il a commencé le clip en mettant le feu et en mettant un pot d’eau dessus. Ensuite, il y plongea l’œuf et le laissa reposer jusqu’à ce qu’il soit cuit. Une fois cela fait, il l’a sorti et a retiré la coquille. Ensuite, il a coupé l’œuf en deux parties égales et l’a garni avant de manger. Ce message est également devenu viral sur YouTube et a recueilli plus de cinq millions de vues sur la plateforme. Plus de 50 000 utilisateurs ont aimé la vidéo. La plupart des utilisateurs qui ont laissé tomber leurs points de vue dans la section des commentaires ont écrit sur la taille géante de l’œuf. Une personne a écrit comment un œuf d’autruche bouilli répondrait à ses besoins en protéines pour toute la journée.

