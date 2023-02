Un homme criant à l’utilisation de mots d’argot dans les e-mails divise Internet

De nos jours, l’usage de l’argot est devenu une habitude. Les gens se sont adaptés à parler et à initier des conversations de manière informelle qui varie d’une personne à l’autre. Des mots tels que lit, dude, flex, lowkey, asap, ttyl, etc., sont devenus si courants aujourd’hui que les personnes qui ne les comprennent pas à ce moment précis sont même ridiculisées sans raison valable ! Cependant, cela contraste fortement avec les gens de la «vieille école» qui croient encore en la véritable essence de la langue qui ne doit pas être filtrée au fil du temps. C’est ce qu’un homme a récemment attiré l’attention et il a demandé à tout le monde d’arrêter d’utiliser des mots tels que PFA dans quelque chose d’aussi officiel qu’un e-mail.

L’utilisateur de Twitter, @Vinamralongani, a expliqué qu’il ne peut jamais apprécier les gens qui utilisent des mots d’argot au lieu de phrases complètes lorsqu’ils écrivent des e-mails. Il a même dit qu’il faut quelques secondes pour terminer une phrase et que cela devrait être incorporé pour avoir un son plus formel. “Je ne comprends pas l’envie d’utiliser des scories au lieu de phrases complètes lors de la communication avec des parties prenantes externes par e-mail. Il faut quelques secondes pour écrire “Veuillez trouver la pièce jointe ci-jointe pour votre référence” au lieu de “PFA”. Appelez-moi de la vieille école, mais pour moi, c’est de la pure paresse », a-t-il écrit sur le site de micro-blogging.

La diatribe de l’homme sur l’utilisation du langage argotique a divisé Internet car certains d’entre eux l’ont trouvé acceptable tandis que d’autres l’ont complètement critiqué. “Pour un fait, je n’ai jamais utilisé ‘veuillez trouver ci-joint’. C’était toujours PFA. Économise également quelques microsecondes de récepteur et d’expéditeur », a déclaré un utilisateur de bande dessinée tandis qu’un autre a déclaré:« Je vous entends, mais le PFA est la norme de l’industrie à ce stade! Allons y!”

Pour un fait, je n’ai jamais utilisé ‘veuillez trouver ci-joint’. C’était toujours PFA. Économise quelques microsecondes de récepteur et d’expéditeur aussi 😛 — Kashif Ansari 🇮🇳 کاشف انصاری (@2021Kashif) 31 janvier 2023

Je vous entends, mais le PFA est la norme de l’industrie à ce stade ! Allez ! — Hardeep Singh (@hs_adv) 31 janvier 2023

Je suis d’accord. Je trouve cela assez peu professionnel et laisse une mauvaise impression dans mon esprit de l’expéditeur dans la plupart des cas, surtout si ce n’est pas un fil de communication par e-mail courant. – Dr AP (@drkitp) 31 janvier 2023

Certains argots sont devenus une utilisation acceptable là où il est considéré comme professionnel de les utiliser 😂 PFA par exemple— Nakul K Mohan (@avgeek320) 31 janvier 2023

Inacceptable. La conduite et la courtoisie doivent être maintenues. Toujours.— SK Anand (@di_an) 31 janvier 2023

Je vous entends et suis entièrement d’accord avec vous. Mais cela semble être très naturel.— Machaiah Kalengada (@MachaiahKA) 31 janvier 2023

Le groupe d’utilisateurs qui ont accepté le dénigrement de l’homme a commenté: «Je suis d’accord. Je trouve cela assez peu professionnel et laisse une mauvaise impression dans mon esprit de l’expéditeur dans la plupart des cas, surtout si ce n’est pas un fil de communication par e-mail ordinaire ». “Inacceptable. La conduite et la courtoisie doivent être maintenues. Toujours », a déclaré un autre utilisateur.

