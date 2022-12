Un homme crée une feuille de calcul pour tout ce qu’il a dépensé pour son ex-petite amie

Les relations demandent beaucoup d’investissement, mentalement, physiquement et financièrement. Mais une personne est allée un peu trop loin et a créé une feuille de calcul pour documenter exactement combien il a dépensé pour son ex-petite amie. Il a décidé qu’il allait suivre toutes les dépenses qu’il faisait pour sa petite amie avec une feuille de calcul et maintenant toute la liste est sur TikTok.

Lad Bible a rapporté que l’ex-petite amie de l’homme, Maddy, s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux et y a partagé la feuille de calcul détaillée pour que les utilisateurs puissent la voir. Elle a intégré un texte sur sa vidéo qui disait: «Quand mon ex m’a facturé 3 $ pour une banane et un morceau de pain grillé et m’a envoyé des feuilles de calcul Excel mensuelles de l’argent, je lui devais, et je n’avais aucune idée que ce n’est pas comme ça les relations normales travaillé.”

La vidéo était accompagnée des paroles de la chanson “Je me souviens quand j’ai perdu la tête”, jouant en arrière-plan. Maddy a expliqué qu’elle recevait chaque mois les feuilles de calcul de son ex-petit ami et qu’elles étaient même codées par couleur pour lui permettre de voir plus facilement ce qu’elle lui devait exactement.

Elle a révélé: «Il m’en enverrait environ un par mois et comme vous pouvez le voir, il a été assez gentil pour le coder en couleur. C’était super et puis au fond de ça – je pense que ça a été coupé – ce serait le total.

Alors qu’elle expliquait l’épreuve et montrait la preuve dans une série de deux vidéos, ils ont collectivement rassemblé plus de 24 lakh de vues sur la plate-forme de partage de vidéos au format court.

Un utilisateur a plaisanté : “C’est comme si vous viviez dans un hôtel, et ce sont vos frais de mini-bar.”

Un deuxième utilisateur a commenté: «Partager des dépenses importantes (factures, épicerie, vacances, etc.) tout en vivant ensemble est tout à fait raisonnable pour deux adultes qui travaillent. Mais te demander de payer pour une banane et un toast, c’est super bizarre.

Un troisième utilisateur a écrit: “Pour ceux qui ne le savent pas, tout cela est un énorme drapeau rouge.”

La prochaine fois que vous êtes sur le point d’aller à un rendez-vous, assurez-vous de leur demander s’ils connaissent les feuilles de calcul. La compétence pourrait être un signe de Dieu vous demandant de ne pas aller plus loin.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici