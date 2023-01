Un homme court derrière un tigre avec un téléphone portable à la main, la vidéo exaspère Internet

Un voyage dans les forêts constitue une expérience mémorable pour beaucoup. Si vous avez déjà participé à un safari dans la jungle, vous avez dû remarquer que les guides forestiers vous donnent des instructions strictes sur le respect des règles de la jungle. Plus important encore, ils vous demandent de rester sur place et de garder un silence absolu si vous apercevez un prédateur, comme un tigre. Cependant, certaines personnes n’arrivent pas à suivre les règles.

Récemment, une vidéo choquante d’un homme pourchassant un tigre pour capturer une photo du prédateur a irrité Internet. Le court clip vidéo a été partagé sur Twitter par Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS), le 5 janvier. Et c’est un exemple classique de tout ce que vous ne devriez pas faire dans les parcs nationaux ou les sanctuaires.

“Cela devient viral. Pour toutes les mauvaises raisons. Le tourisme du tigre soutient les moyens de subsistance locaux et contribue à la cause de la conservation. De tels actes de quelques crétins lui donnent une mauvaise réputation. S’il vous plaît, renoncez à de tels actes imprudents et demandez à vos amis d’être raisonnables lors de safaris avec la faune », lit-on dans le tweet.

La vidéo de huit secondes s’ouvre sur un homme, vêtu d’une tenue de camouflage à imprimé militaire, courant bêtement derrière un tigre. Il peut être aperçu portant un téléphone portable dans ses mains visant le prédateur rayé, indiquant qu’il avait l’intention de capturer la bête majestueuse dans sa pellicule. Sans réfléchir, l’individu file derrière le tigre qui marche à quelques centaines de mètres devant lui.

Heureusement, l’animal avait le dos tourné à l’homme. Mais son comportement idiot a attiré l’attention des touristes à proximité, qui enregistraient également la vidéo depuis une jeep. On a même entendu un visiteur dire : « Pagal insaan hai kya ?

Peu de temps après que le clip devenu viral a fait surface sur la plateforme de micro-blogging, les utilisateurs furieux des médias sociaux ont partagé leurs réactions à un événement aussi insensé. “Cette personne doit être réservée et punie”, a écrit un utilisateur en colère.

“J’ai participé à quelques safaris et c’est un non-non absolu à tous points de vue : sécurité, moralité, limites environnementales… cela me met en colère pour une raison quelconque”, a noté un autre.

«Les touristes indiens, les voyageurs aériens, les visiteurs des parcs animaliers / des îles isolées / des stations de montagne sont toujours bruyants, bavards et désordonnés / désordonnés. Avant de les emmener dans les réserves fauniques, il faut leur faire un exposé de 10 à 15 min sur les protocoles à suivre. Les contrevenants doivent être condamnés à une amende », a souligné un troisième individu.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 43,4 mille vues, avec plus de 600 likes sur Twitter.

