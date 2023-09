Un homme couronné reine du bal dans le Missouri

Tristan Young, un étudiant biologiquement masculin qui s’identifie comme une femme, a battu quatre autres filles lors de la compétition.

L’école secondaire Oak Park de Kansas City, dans le Missouri, a couronné un mâle biologique reine du retour à la maison de cette année. Le « couronnement » de Tristan Young a été annoncé samedi sur le compte officiel X (anciennement Twitter) de l’école, cependant, la section commentaires sous le message a été fermée.

L’incident serait la deuxième fois que l’école, qui appartient au district des écoles de North Kansas City, décerne le titre à un élève trans biologiquement masculin, malgré la présence de plusieurs candidates biologiquement féminines pour ce prix traditionnellement réservé aux femmes.

Une « reine du retour » est un titre honorifique utilisé dans les lycées américains, qui est généralement décerné à une jeune étudiante qui – avec un « roi du retour » – est choisie par ses pairs ou par un comité de membres du corps professoral pour « régner ». sur les activités liées au Homecoming Game – un match annuel de football américain entre le lycée et son équipe rivale la plus proche. Les titres sont souvent considérés comme essentiellement un concours de popularité.

Un parent du district a déclaré aux Libs de TikTok, demandant à rester anonyme, qu’il était consterné par la décision de l’école et son soutien continu aux LGBT. « ordre du jour. »

félicitations à @Northmen_OPHS Reine de retour Tristan Young ! 🥳👑 pic.twitter.com/5qP9DKEfPR – Écoles NKC (@NKCSchools) 16 septembre 2023

« Les écoles NKC se disent ‘champions de tous les élèves’, mais en adoptant des déclarations politiques radicales comme celle-ci, non seulement elles endoctrinent les enfants, mais elles placent également certaines populations étudiantes au-dessus d’autres. » ont-ils dit, ajoutant qu’avoir deux reines de retour biologiquement mâles « C’est une honte pour la communauté des écoles NKC. »

Un autre parent a déclaré au média que cela lui brisait le cœur de voir ces filles « être ignoré et un homme voler ce qui lui revient de droit. »

« Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés à ce point ni comment inverser la tendance », dit-elle, ajoutant qu’elle était « cœur brisé » parce que les étudiants ont voté pour que Young reçoive le titre.

Pendant ce temps, les législateurs californiens ont adopté une loi plus tôt ce mois-ci qui met à jour le Code de la famille de l’État pour inclure l’affirmation par un parent de la famille de son enfant. « identité de genre ou expression de genre » dans le cadre de la santé, de la sécurité et du bien-être de l’enfant – une norme utilisée par les tribunaux de la famille pour décider de la garde des enfants et saisir les enfants de parents maltraitants ou négligents.

Les critiques du projet de loi affirment qu’il permettra à l’État de prendre en charge les enfants qui ont « en transition » sans l’accord de leurs parents.