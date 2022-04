Un homme courageux sauve un loup d’un piège à l’aide d’un bâton

Une vidéo de sauvetage inhabituelle a été diffusée sur Internet et elle devient virale. La vidéo montre un homme intrépide essayant de libérer un loup après avoir trouvé un piège coincé sur son pied. Dans la vidéo, on peut voir l’homme immobiliser le loup à l’aide d’un bâton. Simultanément, il essaie de se débarrasser du piège en le retournant à l’aide de sa chaussure. Il utilise sa main pour retirer le piège à la fin et on peut alors les voir tous les deux courir dans des directions opposées. « Que Dieu le bénisse! » lire la légende de la vidéo.

Que Dieu le bénisse! 💕🙏pic.twitter.com/hxBUNJLZdf — Figen (@TheFigen) 17 avril 2022

« Les pièges ne sont pas aussi mortels que vous le pensez. Ils sont destinés à retenir l’animal et non à le saigner. C’est un survivant. Je ne tolère pas le piégeage, mais renseignez-vous avant d’essayer d’éduquer les autres lol », a écrit une personne dans la section des commentaires. Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 758 000 vues. Dans la section des commentaires, les internautes peuvent être vus louant l’homme pour son acte de bravoure. Une personne a écrit: «Ils savaient tous les deux ce qu’il faisait – quel acte incroyable de bravoure et de gentillesse, si heureux qu’il ait pu s’enfuir. Il s’est parfaitement positionné pour le tenir à distance; pour qu’il puisse aider… et le loup le savait. Tellement génial. » Une autre personne a écrit: « Merci d’avoir montré cela. Sachant d’abord que ce n’était pas le premier rodéo des cow-boys. Deuxièmement, sachant qu’il existe des moyens de sortir du piège. Les pièges à pattes et les collets devraient être interdits.

Pendant ce temps, dans une autre histoire de sauvetage, la police de Mumbai a sauvé lundi un nouveau-né d’un drain après que des chats errants près de la région de Pantnagar ont alerté les habitants. Selon un tweet de la police de Mumbai, le bébé était enveloppé dans un tissu et a été retrouvé après que des chats dans les rues aient commencé à créer un chahut et alerté les habitants vivant à proximité. Les habitants ont immédiatement informé le poste de police de Pantnagar du bébé et la Nirbhaya Squad, qui patrouille dans les points chauds du crime de la ville, s’est précipitée sur place.

