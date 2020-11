Un homme courageux permet à un énorme chasseur de vivre dans sa maison du Queensland pendant un an

Les araignées Huntsman sont de grandes araignées à longues pattes. Ils sont pour la plupart gris à bruns, parfois avec des pattes baguées.

On les trouve généralement vivant sous l’écorce lâche des arbres, dans les crevasses des parois rocheuses et dans les rondins, sous les roches et les plaques d’écorce sur le sol et sur le feuillage.

De nombreuses araignées chasseurs ont des corps plutôt aplatis adaptés pour vivre dans des espaces étroits sous des écorces lâches ou des crevasses rocheuses. Ceci est facilité par leurs pattes qui, au lieu de se plier verticalement par rapport au corps, ont les articulations tordues de sorte qu’elles s’étalent vers l’avant et latéralement à la manière d’un crabe.

Les araignées Huntsman de nombreuses espèces entrent parfois dans les maisons. Ils sont également connus pour entrer dans des voitures et se cacher derrière des pare-soleil ou courir sur le tableau de bord.

Source: Musée australien