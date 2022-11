Un homme coupe les liens avec sa famille pendant 7 mois pour perdre du poids, revient après avoir perdu 62 kg

Après plusieurs tentatives infructueuses de perte de poids, un Irlandais a quitté sa famille et s’est rendu dans la nature pour atteindre son objectif final et le résultat de son approche unique est devenu un choc énorme pour ses parents. Selon un rapport du Daily Star, l’homme identifié comme étant Bryan O’Keeffe pesait environ 338 livres (environ 153 kg) vers la fin de 2021. Déterminé à mener une vie saine, Bryan a décidé de déménager à Majorque en Espagne. Pourtant, lorsqu’il rentre chez lui à Cork, en Irlande, sept mois plus tard, l’homme a déjà perdu 62 kg.

Apparemment, l’Irlandais a essayé plusieurs choses pour réduire son poids corporel, mais rien ne s’est concrétisé jusqu’à ce qu’il pense qu’il était temps d’adopter une “approche différente”. Bryan a coupé tous les liens de communication avec les membres de sa famille et ses amis proches alors qu’il partait pour l’Espagne. Non seulement les exercices, mais le maintien d’une alimentation saine était l’une des étapes clés qu’il a franchies pour terminer son parcours de perte de poids. Apparemment, l’homme a maintenu une limite calorique de 2 200 pendant environ six mois et l’apport calorique a été réduit chaque jour jusqu’à atteindre 1 750 au cours du dernier mois.

En dehors de cela, il a commencé à faire de l’exercice simplement en marchant au stade initial, ce qui s’est avéré plus tard lui faire faire de l’exercice vigoureusement pendant cinq heures par jour. Tout en partageant les détails de son travail acharné via Instagram, Brayan a déclaré qu’il n’avait jamais pris un jour de congé. Quelque part pendant le voyage, il a également perdu le compte des blessures qu’il a subies et a refusé d’arrêter. « En 7 mois, je n’ai jamais pris un jour de repos. J’ai perdu le compte du nombre de blessures que j’ai subies, mais j’ai refusé d’arrêter et j’ai continué à m’entraîner malgré la douleur. Chaque jour, j’essayais juste de faire une répétition de plus, une longueur de plus, un kilomètre de plus – tout ce que je pouvais faire pour m’améliorer de 1 % », a-t-il déclaré.

Il a commencé le voyage simplement en marchant pendant environ 90 minutes par jour pendant les deux premières semaines jusqu’à ce qu’il se transforme en un programme d’entraînement vigoureux de cinq heures. Sa routine d’entraînement comprenait de l’haltérophilie pendant environ six jours par semaine, suivie de séances de natation et de course trois fois par semaine. La transformation de la perte de poids n’a pas été facile, a déclaré Bryan pendant les trois mois où il n’a rien pu faire d’autre que dormir, manger et faire de l’exercice. Ce n’est qu’après quatre mois que son corps s’est habitué au changement. « Ce furent des mois de souffrance absolue. Les trois premiers mois, je ne pouvais rien faire d’autre que manger, dormir et faire de l’exercice. Le reste du temps, j’étais allongé sur mon canapé. Je boitillais juste pour essayer d’aller aux toilettes. Après le 4ème mois, mon corps s’est habitué au martèlement constant et ce n’était pas aussi grave”, a-t-il poursuivi.

L’homme a révélé qu’il ne communiquait qu’avec un seul de ses amis et parfois avec son père atteint de la maladie d’Alzheimer lorsque sa mère n’était pas à la maison.

